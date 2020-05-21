下一篇文章
【美股收市】儲局力挺經濟 道指升369點納指漲2% 亞馬遜fb破頂
|新型冠狀肺炎全球疫情（05月21日 時間07:00）
|香港疫情全球數據
|1056
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1026
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|5082723
確診累積
+51185(較上日)
|329376
死亡個案
+3122(較上日)
|2020643
治癒人數
+36809(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|16062
|1590609
|369600
|94890
|俄羅斯
|0
|308705
|85392
|2972
|巴西
|16492
|291579
|116683
|18859
|西班牙
|721
|279524
|196958
|27888
|英國
|0
|249616
|1101
|35785
|意大利
|665
|227364
|132282
|32330
|法國
|766
|181700
|63472
|28135
|德國
|361
|178531
|156966
|8270
|土耳其
|972
|152587
|113987
|4222
|伊朗
|0
|126949
|98808
|7183
|印度
|427
|112028
|45422
|3434
|秘魯
|4537
|104020
|41968
|3024
|中國大陸
|0
|82966
|78247
|4634
|加拿大
|993
|81530
|40750
|6147
|沙特阿拉伯
|0
|62545
|33478
|339
|比利時
|0
|55983
|14847
|9150
|墨西哥
|0
|54346
|37325
|5666
|智利
|4038
|53617
|22504
|544
|巴基斯坦
|0
|45898
|13101
|985
|荷蘭
|0
|44647
|169
|5767
|美國疫情全球數據
|1590609
確診累積
+16062(較上日)
|94890
死亡個案
+1128(較上日)
|369600
治癒人數
+8069(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|887
|363517
|63007
|28816
|新澤西州
|1082
|152096
|7038
|10747
|伊利諾伊州
|2388
|100418
|111
|4525
|馬薩諸塞州
|1045
|88970
|27812
|6066
|加利福尼亞州
|1730
|85574
|15068
|3500
|賓夕法尼亞州
|308
|67735
|6856
|4753
|密歇根州
|659
|53009
|28234
|5060
|德克薩斯州
|892
|51564
|30358
|1419
|佛羅里達州
|0
|47471
|7638
|2096
|馬里蘭州
|0
|42323
|2806
|2123
|中國大陸疫情全球數據
|82966
確診累積
0(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78247
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63616
|4512
|廣東
|0
|1590
|1579
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|945
|932
|13
|江西
|0
|937
|936
|1
|山東
|0
|788
|780
|7
|上海
|0
|667
|645
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫