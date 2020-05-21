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新型冠狀肺炎全球疫情（05月21日 時間06:00）

國際形勢 06:00 2020/05/21

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（05月21日　時間06:00）
香港疫情全球數據
1056
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1026
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
5072612
確診累積
+41074(較上日)		 328977
死亡個案
+2723(較上日)		 2002866
治癒人數
+19032(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 14168 1588715 362135 94747
俄羅斯 0 308705 85392 2972
巴西 10331 285418 106794 18655
西班牙 721 279524 196958 27888
英國 0 249616 1101 35785
意大利 665 227364 132282 32330
法國 766 181700 63472 28135
德國 324 178494 156966 8265
土耳其 972 152587 113987 4222
伊朗 0 126949 98808 7183
印度 427 112028 45422 3434
秘魯 4537 104020 41968 3024
中國大陸 0 82966 78247 4634
加拿大 993 81530 40716 6147
沙特阿拉伯 0 62545 33478 339
比利時 0 55983 14847 9150
墨西哥 0 54346 37325 5666
智利 4038 53617 22504 544
巴基斯坦 0 45898 13101 985
荷蘭 0 44647 169 5767
美國疫情全球數據
1588715
確診累積
+14168(較上日)		 94747
死亡個案
+985(較上日)		 362135
治癒人數
+604(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 670 363300 62849 28700
新澤西州 676 151690 7038 10797
伊利諾伊州 2388 100418 111 4525
馬薩諸塞州 1045 88970 27812 6066
加利福尼亞州 1428 85272 15021 3498
賓夕法尼亞州 308 67735 6764 4749
密歇根州 659 53009 28234 5060
德克薩斯州 754 51426 23411 1419
佛羅里達州 0 47471 7638 2096
馬里蘭州 0 42323 2806 2123
中國大陸疫情全球數據
82966
確診累積
0(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78247
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63616 4512
廣東 0 1590 1579 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 945 932 13
江西 0 937 936 1
山東 0 788 780 7
上海 0 667 645 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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