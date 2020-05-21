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新型冠狀肺炎全球疫情（05月21日 時間00:00）

國際形勢 00:00 2020/05/21

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（05月21日　時間00:00）
香港疫情全球數據
1056
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1026
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
5031538
確診累積
0(較上日)		 326254
死亡個案
0(較上日)		 1983834
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 0 1574547 361531 93762
俄羅斯 0 308705 85392 2972
西班牙 0 278803 196958 27778
巴西 0 275087 106794 18121
英國 0 250141 1101 35422
意大利 0 226699 129401 32169
法國 0 180934 62681 28025
德國 0 178170 156966 8213
土耳其 0 151615 112895 4199
伊朗 0 126949 98808 7183
印度 0 111601 43070 3426
秘魯 0 99483 36524 2914
中國大陸 0 82966 78247 4634
加拿大 0 80537 40361 6029
沙特阿拉伯 0 62545 33478 339
比利時 0 55983 14847 9150
墨西哥 0 54346 37325 5666
智利 0 49579 21507 509
巴基斯坦 0 45898 13101 985
荷蘭 0 44647 167 5767
美國疫情全球數據
1574547
確診累積
0(較上日)		 93762
死亡個案
0(較上日)		 361531
治癒人數
0(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 0 362630 62672 28648
新澤西州 0 151014 6915 10591
伊利諾伊州 0 98030 111 4379
馬薩諸塞州 0 87925 27812 5938
加利福尼亞州 0 83844 15021 3425
賓夕法尼亞州 0 67427 6763 4751
密歇根州 0 52350 28234 5017
德克薩斯州 0 50672 28463 1402
佛羅里達州 0 47471 7638 2096
馬里蘭州 0 42323 2806 2123
中國大陸疫情全球數據
82966
確診累積
0(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78247
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63616 4512
廣東 0 1590 1579 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 945 932 13
江西 0 937 936 1
山東 0 788 780 7
上海 0 667 645 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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