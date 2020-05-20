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【歐洲疫情復工地圖】英國川崎症增難復課 西班牙強制戴口罩
|新型冠狀肺炎全球疫情（05月20日 時間21:00）
|香港疫情全球數據
|1056
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1026
治癒人數
+1(較上日)
|環球疫情全球數據
|5019288
確診累積
+69416(較上日)
|325745
死亡個案
+3966(較上日)
|1980317
治癒人數
+47099(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|7675
|1571504
|361227
|93576
|俄羅斯
|8764
|308705
|85392
|2972
|西班牙
|615
|278803
|196958
|27778
|巴西
|10318
|271885
|106794
|17983
|英國
|2429
|250138
|1099
|35422
|意大利
|813
|226699
|129401
|32169
|法國
|882
|180933
|62678
|28025
|德國
|428
|177910
|156900
|8200
|土耳其
|1022
|151615
|112895
|4199
|伊朗
|2346
|126949
|98808
|7183
|印度
|3903
|107789
|42914
|3316
|秘魯
|4550
|99483
|36524
|2914
|中國大陸
|3
|82966
|78247
|4634
|加拿大
|1087
|80498
|40069
|6028
|沙特阿拉伯
|2691
|62545
|33478
|339
|比利時
|192
|55983
|14847
|9150
|墨西哥
|2713
|54346
|37325
|5666
|智利
|0
|49579
|21507
|509
|巴基斯坦
|1932
|45898
|13101
|985
|荷蘭
|198
|44647
|167
|5767
|美國疫情全球數據
|1571504
確診累積
+7675(較上日)
|93576
死亡個案
+1312(較上日)
|361227
治癒人數
+2055(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|1364
|362630
|62672
|28648
|新澤西州
|927
|151014
|6915
|10591
|伊利諾伊州
|1545
|98030
|111
|4379
|馬薩諸塞州
|873
|87925
|27812
|5938
|加利福尼亞州
|1977
|83804
|15021
|3425
|賓夕法尼亞州
|753
|67427
|6763
|4751
|密歇根州
|435
|52350
|28234
|5017
|德克薩斯州
|988
|50672
|28463
|1402
|佛羅里達州
|0
|46944
|7638
|2052
|馬里蘭州
|0
|41546
|2806
|2081
|中國大陸疫情全球數據
|82966
確診累積
+3(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78247
治癒人數
+5(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63616
|4512
|廣東
|0
|1590
|1579
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|945
|932
|13
|江西
|0
|937
|936
|1
|山東
|0
|788
|780
|7
|上海
|1
|667
|645
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫