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新型冠狀肺炎全球疫情（05月20日 時間10:00）

國際形勢 10:00 2020/05/20

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（05月20日　時間10:00）
香港疫情全球數據
1056
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1025
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
4997558
確診累積
+47686(較上日)		 325111
死亡個案
+3332(較上日)		 1959559
治癒人數
+26341(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 14895 1578724 361180 93533
俄羅斯 0 299941 76130 2837
西班牙 615 278803 196958 27778
巴西 10318 271885 106794 17983
英國 2429 250138 1099 35422
意大利 813 226699 129401 32169
法國 882 180933 62678 28025
德國 345 177827 155700 8193
土耳其 1022 151615 112895 4199
伊朗 0 124603 97173 7119
印度 2589 106475 42309 3302
秘魯 4550 99483 36524 2914
中國大陸 2 82965 78244 4634
加拿大 1082 80493 40069 6028
沙特阿拉伯 0 59854 31634 329
比利時 0 55791 14687 9108
墨西哥 2713 54346 37325 5666
智利 0 49579 21507 509
荷蘭 0 44449 167 5734
巴基斯坦 0 43966 12489 939
美國疫情全球數據
1578724
確診累積
+14895(較上日)		 93533
死亡個案
+1269(較上日)		 361180
治癒人數
+2008(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 1364 362630 62672 28648
新澤西州 927 151014 6915 10591
伊利諾伊州 1545 98030 111 4379
馬薩諸塞州 873 87925 27812 5938
加利福尼亞州 1977 83804 15021 3425
賓夕法尼亞州 753 67427 6763 4751
密歇根州 435 52350 28234 5017
德克薩斯州 988 50672 28463 1402
佛羅里達州 0 46944 7638 2052
馬里蘭州 0 41546 2806 2081
中國大陸疫情全球數據
82965
確診累積
+2(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78244
治癒人數
+2(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63616 4512
廣東 0 1590 1579 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 945 932 13
江西 0 937 936 1
山東 0 788 780 7
上海 0 666 642 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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