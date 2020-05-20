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【美股收市】能源及銀行股領跌 道指回吐390點
|新型冠狀肺炎全球疫情（05月20日 時間04:00）
|香港疫情全球數據
|1056
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1025
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|4975304
確診累積
+25432(較上日)
|323645
死亡個案
+1866(較上日)
|1949460
治癒人數
+16242(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|7806
|1571635
|361174
|92987
|俄羅斯
|0
|299941
|76130
|2837
|西班牙
|615
|278803
|196958
|27778
|巴西
|978
|262545
|100459
|17509
|英國
|2412
|250121
|1098
|35422
|意大利
|813
|226699
|129401
|32169
|法國
|882
|180933
|62678
|28025
|德國
|296
|177778
|155700
|8176
|土耳其
|1022
|151615
|112895
|4199
|伊朗
|0
|124603
|97173
|7119
|印度
|2582
|106468
|42307
|3301
|秘魯
|4550
|99483
|36524
|2914
|中國大陸
|0
|82963
|78242
|4634
|加拿大
|722
|80133
|39976
|6012
|沙特阿拉伯
|0
|59854
|31634
|329
|比利時
|0
|55791
|14687
|9108
|墨西哥
|0
|51633
|35388
|5332
|智利
|0
|49579
|21507
|509
|荷蘭
|0
|44449
|167
|5734
|巴基斯坦
|0
|43966
|12489
|939
|美國疫情全球數據
|1571635
確診累積
+7806(較上日)
|92987
死亡個案
+723(較上日)
|361174
治癒人數
+2002(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|1225
|362491
|62221
|28581
|新澤西州
|0
|150087
|6861
|10448
|伊利諾伊州
|1545
|98030
|2168
|4379
|馬薩諸塞州
|0
|87052
|27812
|5862
|加利福尼亞州
|76
|81903
|14747
|3321
|賓夕法尼亞州
|481
|67155
|6749
|4791
|密歇根州
|435
|52350
|28234
|5017
|德克薩斯州
|0
|49684
|28008
|1369
|佛羅里達州
|0
|46944
|7638
|2052
|馬里蘭州
|0
|41546
|2806
|2081
|中國大陸疫情全球數據
|82963
確診累積
0(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78242
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63616
|4512
|廣東
|0
|1590
|1579
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|945
|932
|13
|江西
|0
|937
|936
|1
|山東
|0
|788
|780
|7
|上海
|0
|666
|642
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫