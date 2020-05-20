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新型冠狀肺炎全球疫情（05月20日 時間01:00）

國際形勢 01:00 2020/05/20

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（05月20日　時間01:00）
香港疫情全球數據
1056
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1025
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
4954201
確診累積
+4329(較上日)		 322208
死亡個案
+429(較上日)		 1937689
治癒人數
+4471(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 2197 1566026 360058 92482
俄羅斯 0 299941 76130 2837
西班牙 0 278188 196958 27709
巴西 0 261567 100459 17375
英國 0 247709 1090 34876
意大利 813 226699 129401 32169
法國 0 180051 61843 28242
德國 138 177620 155700 8150
土耳其 1022 151615 112895 4199
伊朗 0 124603 97173 7119
印度 0 103886 40856 3212
秘魯 0 94933 30306 2789
中國大陸 0 82963 78242 4634
加拿大 0 79411 39511 5960
沙特阿拉伯 0 59854 31634 329
比利時 0 55791 14687 9108
墨西哥 0 51633 35388 5332
智利 0 49579 21507 509
荷蘭 0 44449 167 5734
巴基斯坦 0 43966 12489 939
美國疫情全球數據
1566026
確診累積
+2197(較上日)		 92482
死亡個案
+218(較上日)		 360058
治癒人數
+886(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 0 361266 62191 28480
新澤西州 0 150087 6861 10448
伊利諾伊州 0 96485 2168 4234
馬薩諸塞州 0 87052 27812 5862
加利福尼亞州 76 81903 14747 3321
賓夕法尼亞州 481 67155 6749 4791
密歇根州 0 51915 28234 4915
德克薩斯州 0 49684 28008 1369
佛羅里達州 0 46944 7638 2052
馬里蘭州 0 41546 2806 2081
中國大陸疫情全球數據
82963
確診累積
0(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78242
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63616 4512
廣東 0 1590 1579 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 945 932 13
江西 0 937 936 1
山東 0 788 780 7
上海 0 666 642 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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