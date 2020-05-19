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新型冠狀肺炎全球疫情（05月19日 時間14:00）

國際形勢 14:00 2020/05/19

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（05月19日　時間14:00）
香港疫情全球數據
1056
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1025
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
4906147
確診累積
+61417(較上日)		 320430
死亡個案
+2825(較上日)		 1909629
治癒人數
+32709(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 26276 1558791 356383 92000
俄羅斯 0 290678 70209 2722
西班牙 469 278188 196958 27709
巴西 11316 255368 100459 16853
英國 2714 247709 1090 34876
意大利 451 225886 127326 32007
法國 358 180051 61843 28242
德國 356 177289 155041 8123
土耳其 1158 150593 111577 4171
伊朗 0 122492 95661 7057
印度 3684 101261 39233 3164
秘魯 2660 94933 30306 2789
中國大陸 9 82963 78241 4634
加拿大 1079 79411 39251 5960
沙特阿拉伯 0 57345 28748 320
比利時 0 55559 14657 9080
墨西哥 2414 51633 35388 5332
智利 0 46059 20165 478
荷蘭 0 44341 167 5713
巴基斯坦 1841 43966 12489 939
美國疫情全球數據
1558791
確診累積
+26276(較上日)		 92000
死亡個案
+921(較上日)		 356383
治癒人數
+9158(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 1419 361266 62191 28480
新澤西州 1890 150087 6861 10448
伊利諾伊州 2294 96485 2168 4234
馬薩諸塞州 1042 87052 27812 5862
加利福尼亞州 1473 81738 14747 3321
賓夕法尼亞州 858 66674 6749 4668
密歇根州 773 51915 28234 4915
德克薩斯州 1007 49684 28008 1369
佛羅里達州 0 46442 7638 1997
馬里蘭州 0 39762 2806 2023
中國大陸疫情全球數據
82963
確診累積
+9(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78241
治癒人數
+3(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 1 68135 63616 4512
廣東 0 1590 1579 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 945 932 13
江西 0 937 936 1
山東 0 788 780 7
上海 0 666 641 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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