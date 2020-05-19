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【中美5G角力】華為台積電有法鑽空子 美國所佈非天網
|新型冠狀肺炎全球疫情（05月19日 時間13:00）
|香港疫情全球數據
|1056
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1025
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|4897641
確診累積
+52911(較上日)
|320404
死亡個案
+2799(較上日)
|1909583
治癒人數
+32663(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|17826
|1550341
|356383
|91981
|俄羅斯
|0
|290678
|70209
|2722
|西班牙
|469
|278188
|196958
|27709
|巴西
|11316
|255368
|100459
|16853
|英國
|2714
|247709
|1090
|34876
|意大利
|451
|225886
|127326
|32007
|法國
|358
|180051
|61843
|28242
|德國
|356
|177289
|155041
|8123
|土耳其
|1158
|150593
|111577
|4171
|伊朗
|0
|122492
|95661
|7057
|印度
|3684
|101261
|39233
|3164
|秘魯
|2660
|94933
|30306
|2789
|中國大陸
|9
|82963
|78241
|4634
|加拿大
|1079
|79411
|39251
|5960
|沙特阿拉伯
|0
|57345
|28748
|320
|比利時
|0
|55559
|14657
|9080
|墨西哥
|2414
|51633
|35388
|5332
|智利
|0
|46059
|20165
|478
|荷蘭
|0
|44341
|167
|5713
|巴基斯坦
|1841
|43966
|12489
|939
|美國疫情全球數據
|1550341
確診累積
+17826(較上日)
|91981
死亡個案
+902(較上日)
|356383
治癒人數
+9158(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|1419
|361266
|62191
|28480
|新澤西州
|1890
|150087
|6861
|10448
|伊利諾伊州
|2294
|96485
|2168
|4234
|馬薩諸塞州
|1042
|87052
|27812
|5862
|加利福尼亞州
|1446
|81711
|14747
|3321
|賓夕法尼亞州
|858
|66674
|6749
|4668
|密歇根州
|773
|51915
|28234
|4915
|德克薩斯州
|1007
|49684
|28008
|1369
|佛羅里達州
|0
|46442
|7638
|1997
|馬里蘭州
|0
|39762
|2806
|2023
|中國大陸疫情全球數據
|82963
確診累積
+9(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78241
治癒人數
+3(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|1
|68135
|63616
|4512
|廣東
|0
|1590
|1579
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|945
|932
|13
|江西
|0
|937
|936
|1
|山東
|0
|788
|780
|7
|上海
|0
|666
|641
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫