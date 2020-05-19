  • 26°C
香港時間 : 2020519日 (二) 03:57
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（05月19日 時間03:00）

國際形勢 03:00 2020/05/19

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（05月19日　時間03:00）
香港疫情全球數據
1056
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1025
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
4862785
確診累積
+18055(較上日)		 318855
死亡個案
+1250(較上日)		 1890039
治癒人數
+13119(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 6638 1539153 351348 91486
俄羅斯 0 290678 70209 2722
西班牙 469 278188 195945 27709
英國 2711 247706 1058 34876
巴西 1543 245595 94122 16370
意大利 451 225886 127326 32007
法國 0 179693 61728 28239
德國 280 177213 155041 8097
土耳其 1158 150593 111577 4171
伊朗 0 122492 95661 7057
印度 2763 100340 39231 3155
秘魯 0 92273 28621 2648
中國大陸 0 82954 78238 4634
加拿大 62 78394 39127 5905
沙特阿拉伯 0 57345 28748 320
比利時 0 55559 14657 9080
墨西哥 0 49219 33329 5177
智利 0 46059 20165 478
荷蘭 0 44341 167 5713
巴基斯坦 0 42125 11922 903
美國疫情全球數據
1539153
確診累積
+6638(較上日)		 91486
死亡個案
+407(較上日)		 351348
治癒人數
+4123(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 434 360281 61681 28361
新澤西州 1323 149520 6755 10436
伊利諾伊州 0 94191 2168 4177
馬薩諸塞州 0 86010 27812 5797
加利福尼亞州 165 80430 13106 3302
賓夕法尼亞州 576 66392 6720 4596
密歇根州 773 51915 28234 4915
德克薩斯州 0 48677 27570 1360
佛羅里達州 0 46442 7638 1997
馬里蘭州 0 39762 2806 2023
中國大陸疫情全球數據
82954
確診累積
0(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78238
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68134 63616 4512
廣東 0 1590 1579 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 945 932 13
江西 0 937 936 1
山東 0 788 780 7
上海 0 666 641 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

下一篇文章

【美股尾市】 道指飆逾900點 夜期抽升近440點越24000關
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情】奧巴馬：特朗普連假裝負責都不願裝
【美國疫情】奧巴馬：特朗普連假裝負責都不願裝
【美國疫情分佈圖】149萬確診 官員指中國故意播毒
【美國疫情分佈圖】149萬確診 官員指中國故意播毒
白宮顧問：中國故意讓「數十萬人」坐飛機傳染紐約
白宮顧問：中國故意讓「數十萬人」坐飛機傳染紐約
【美股早市】道指彈800點 疫苗好消息+鮑威爾唱好經濟
【美股早市】道指彈800點 疫苗好消息+鮑威爾唱好經濟
新型冠狀肺炎全球疫情（05月19日 時間03:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月19日 時間03:00）
【中美5G角力】中國基站突破20萬 中美下一戰不用關稅
【中美5G角力】中國基站突破20萬 中美下一戰不用關稅