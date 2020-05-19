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新型冠狀肺炎全球疫情（05月19日 時間02:00）

國際形勢 02:00 2020/05/19

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（05月19日　時間02:00）
香港疫情全球數據
1056
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1025
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
4858608
確診累積
+13878(較上日)		 318532
死亡個案
+927(較上日)		 1889558
治癒人數
+12638(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 2731 1535246 351343 91307
俄羅斯 0 290678 70209 2722
西班牙 469 278188 195945 27709
英國 2711 247706 1058 34876
巴西 1543 245595 94122 16370
意大利 451 225886 127326 32007
法國 0 179693 61327 28111
德國 249 177182 155041 8085
土耳其 1158 150593 111577 4171
伊朗 0 122492 95661 7057
印度 2763 100340 39231 3155
秘魯 0 92273 28621 2648
中國大陸 0 82954 78238 4634
加拿大 32 78364 39127 5903
沙特阿拉伯 0 57345 28748 320
比利時 0 55559 14657 9080
墨西哥 0 49219 33329 5177
智利 0 46059 20165 478
荷蘭 0 44341 167 5713
巴基斯坦 0 42125 11922 903
美國疫情全球數據
1535246
確診累積
+2731(較上日)		 91307
死亡個案
+228(較上日)		 351343
治癒人數
+4118(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 36 359883 61681 28328
新澤西州 56 148253 6755 10366
伊利諾伊州 0 94191 2168 4177
馬薩諸塞州 0 86010 27812 5797
加利福尼亞州 34 80299 13106 3289
賓夕法尼亞州 92 65908 6720 4590
密歇根州 0 51142 28234 4891
德克薩斯州 0 48677 27570 1360
佛羅里達州 0 46442 7638 1997
馬里蘭州 0 39762 2806 2023
中國大陸疫情全球數據
82954
確診累積
0(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78238
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68134 63616 4512
廣東 0 1590 1579 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 945 932 13
江西 0 937 936 1
山東 0 788 780 7
上海 0 666 641 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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