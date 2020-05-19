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【美股尾市】 道指飆逾900點 恒指夜期抽升超過430點
|新型冠狀肺炎全球疫情（05月19日 時間02:00）
|香港疫情全球數據
|1056
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1025
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|4858608
確診累積
+13878(較上日)
|318532
死亡個案
+927(較上日)
|1889558
治癒人數
+12638(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|2731
|1535246
|351343
|91307
|俄羅斯
|0
|290678
|70209
|2722
|西班牙
|469
|278188
|195945
|27709
|英國
|2711
|247706
|1058
|34876
|巴西
|1543
|245595
|94122
|16370
|意大利
|451
|225886
|127326
|32007
|法國
|0
|179693
|61327
|28111
|德國
|249
|177182
|155041
|8085
|土耳其
|1158
|150593
|111577
|4171
|伊朗
|0
|122492
|95661
|7057
|印度
|2763
|100340
|39231
|3155
|秘魯
|0
|92273
|28621
|2648
|中國大陸
|0
|82954
|78238
|4634
|加拿大
|32
|78364
|39127
|5903
|沙特阿拉伯
|0
|57345
|28748
|320
|比利時
|0
|55559
|14657
|9080
|墨西哥
|0
|49219
|33329
|5177
|智利
|0
|46059
|20165
|478
|荷蘭
|0
|44341
|167
|5713
|巴基斯坦
|0
|42125
|11922
|903
|美國疫情全球數據
|1535246
確診累積
+2731(較上日)
|91307
死亡個案
+228(較上日)
|351343
治癒人數
+4118(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|36
|359883
|61681
|28328
|新澤西州
|56
|148253
|6755
|10366
|伊利諾伊州
|0
|94191
|2168
|4177
|馬薩諸塞州
|0
|86010
|27812
|5797
|加利福尼亞州
|34
|80299
|13106
|3289
|賓夕法尼亞州
|92
|65908
|6720
|4590
|密歇根州
|0
|51142
|28234
|4891
|德克薩斯州
|0
|48677
|27570
|1360
|佛羅里達州
|0
|46442
|7638
|1997
|馬里蘭州
|0
|39762
|2806
|2023
|中國大陸疫情全球數據
|82954
確診累積
0(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78238
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68134
|63616
|4512
|廣東
|0
|1590
|1579
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|945
|932
|13
|江西
|0
|937
|936
|1
|山東
|0
|788
|780
|7
|上海
|0
|666
|641
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫