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黎巴嫩6發炮彈轟邊境 以軍開炮還擊
|新型冠狀肺炎全球疫情（05月18日 時間19:00）
|香港疫情全球數據
|11,827
確診/疑似
+1(較上日)
|210
死亡個案
0(較上日)
|11,535
治癒人數
+4(較上日)
|環球疫情全球數據
|164,570,527
確診累積
+300,044(較上日)
|3,409,495
死亡個案
+8,194(較上日)
|144,693,988
治癒人數
+510,394(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|29,768
|33,747,439
|27,351,288
|600,533
|印度
|61,194
|25,228,996
|21,596,512
|278,751
|巴西
|33,631
|15,661,106
|14,152,433
|436,862
|法國
|3,351
|5,942,370
|5,152,370
|107,973
|土耳其
|10,174
|5,127,548
|4,961,120
|44,983
|俄羅斯
|8,183
|4,957,756
|4,572,226
|116,575
|英國
|1,993
|4,468,582
|4,279,267
|127,946
|意大利
|3,454
|4,162,576
|3,715,389
|124,296
|西班牙
|11,061
|3,615,860
|3,333,587
|79,432
|德國
|3,291
|3,610,038
|3,323,190
|86,870
|阿根廷
|28,680
|3,335,965
|2,973,267
|71,027
|哥倫比亞
|12,984
|3,131,410
|2,931,280
|81,809
|波蘭
|1,734
|2,856,924
|2,609,216
|71,920
|伊朗
|0
|2,765,485
|2,242,023
|77,222
|墨西哥
|822
|2,382,745
|1,903,494
|220,493
|烏克蘭
|4,221
|2,216,856
|1,934,682
|50,425
|秘魯
|4,282
|1,893,334
|1,834,372
|66,471
|印尼
|4,185
|1,748,230
|1,612,239
|48,477
|捷克
|1,120
|1,654,219
|1,599,881
|29,933
|荷蘭
|17
|1,627,997
|1,377,872
|17,725
|美國疫情全球數據
|33,747,439
確診累積
+29,768(較上日)
|600,533
死亡個案
+359(較上日)
|27,351,288
治癒人數
+68,920(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|1,188
|3,770,150
|2,013,225
|62,701
|德克薩斯州
|2,786
|2,937,206
|2,805,011
|51,201
|佛羅里達州
|1,976
|2,293,980
|1,891,240
|36,139
|紐約州
|1,713
|2,136,940
|1,615,853
|53,270
|伊利諾伊州
|946
|1,367,214
|1,261,224
|24,801
|賓夕法尼亞州
|658
|1,191,979
|1,092,145
|26,949
|佐治亞州
|407
|1,116,008
|967,290
|20,506
|俄亥俄州
|729
|1,091,623
|1,046,730
|19,528
|新澤西州
|347
|1,011,106
|839,284
|25,975
|北卡羅萊納州
|2,618
|991,956
|963,539
|12,891
|中國大陸疫情全球數據
|90,894
確診累積
+17(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|85,963
治癒人數
+28(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,158
|63,640
|4,512
|廣東
|1
|2,397
|2,346
|8
|上海
|4
|2,041
|1,979
|7
|黑龍江
|0
|1,611
|1,597
|13
|浙江
|1
|1,356
|1,323
|1
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|河南
|0
|1,313
|1,289
|22
|北京
|0
|1,057
|1,046
|9
|湖南
|1
|1,048
|1,038
|4
|四川
|2
|1,004
|971
|3
|香港疫情全球數據
|11,827
確診累積
+1(較上日)
|210
死亡個案
0(較上日)
|11,535
治癒人數
+4(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,167
|1,140
|16
|觀塘區
|0
|875
|854
|17
|黃大仙區
|0
|862
|821
|39
|九龍城區
|0
|791
|759
|18
|深水埗區
|0
|664
|638
|24
|東區
|0
|662
|641
|12
|元朗區
|0
|630
|622
|8
|沙田區
|0
|627
|617
|10
|葵青區
|0
|602
|592
|6
|中西區
|0
|544
|538
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫