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新型冠狀肺炎全球疫情（05月18日 時間19:00）

國際形勢 19:00 2021/05/18

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（05月18日　時間19:00）
香港疫情全球數據
11,827
確診/疑似
+1(較上日)		 210
死亡個案
0(較上日)		 11,535
治癒人數
+4(較上日)
環球疫情全球數據
164,570,527
確診累積
+300,044(較上日)		 3,409,495
死亡個案
+8,194(較上日)		 144,693,988
治癒人數
+510,394(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 29,768 33,747,439 27,351,288 600,533
印度 61,194 25,228,996 21,596,512 278,751
巴西 33,631 15,661,106 14,152,433 436,862
法國 3,351 5,942,370 5,152,370 107,973
土耳其 10,174 5,127,548 4,961,120 44,983
俄羅斯 8,183 4,957,756 4,572,226 116,575
英國 1,993 4,468,582 4,279,267 127,946
意大利 3,454 4,162,576 3,715,389 124,296
西班牙 11,061 3,615,860 3,333,587 79,432
德國 3,291 3,610,038 3,323,190 86,870
阿根廷 28,680 3,335,965 2,973,267 71,027
哥倫比亞 12,984 3,131,410 2,931,280 81,809
波蘭 1,734 2,856,924 2,609,216 71,920
伊朗 0 2,765,485 2,242,023 77,222
墨西哥 822 2,382,745 1,903,494 220,493
烏克蘭 4,221 2,216,856 1,934,682 50,425
秘魯 4,282 1,893,334 1,834,372 66,471
印尼 4,185 1,748,230 1,612,239 48,477
捷克 1,120 1,654,219 1,599,881 29,933
荷蘭 17 1,627,997 1,377,872 17,725
美國疫情全球數據
33,747,439
確診累積
+29,768(較上日)		 600,533
死亡個案
+359(較上日)		 27,351,288
治癒人數
+68,920(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 1,188 3,770,150 2,013,225 62,701
德克薩斯州 2,786 2,937,206 2,805,011 51,201
佛羅里達州 1,976 2,293,980 1,891,240 36,139
紐約州 1,713 2,136,940 1,615,853 53,270
伊利諾伊州 946 1,367,214 1,261,224 24,801
賓夕法尼亞州 658 1,191,979 1,092,145 26,949
佐治亞州 407 1,116,008 967,290 20,506
俄亥俄州 729 1,091,623 1,046,730 19,528
新澤西州 347 1,011,106 839,284 25,975
北卡羅萊納州 2,618 991,956 963,539 12,891
中國大陸疫情全球數據
90,894
確診累積
+17(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 85,963
治癒人數
+28(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,158 63,640 4,512
廣東 1 2,397 2,346 8
上海 4 2,041 1,979 7
黑龍江 0 1,611 1,597 13
浙江 1 1,356 1,323 1
河北 0 1,317 1,310 7
河南 0 1,313 1,289 22
北京 0 1,057 1,046 9
湖南 1 1,048 1,038 4
四川 2 1,004 971 3
香港疫情全球數據
11,827
確診累積
+1(較上日)		 210
死亡個案
0(較上日)		 11,535
治癒人數
+4(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,167 1,140 16
觀塘區 0 875 854 17
黃大仙區 0 862 821 39
九龍城區 0 791 759 18
深水埗區 0 664 638 24
東區 0 662 641 12
元朗區 0 630 622 8
沙田區 0 627 617 10
葵青區 0 602 592 6
中西區 0 544 538 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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