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【世衛大會】譚德塞疑不堪壓力轉軚 要求討論讓台灣參與
|新型冠狀肺炎全球疫情（05月18日 時間11:00）
|香港疫情全球數據
|1056
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1024
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|4805234
確診累積
+46272(較上日)
|316896
死亡個案
+2751(較上日)
|1859811
治癒人數
+24916(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|15181
|1527668
|346389
|90978
|俄羅斯
|0
|281752
|67373
|2631
|西班牙
|0
|277719
|195945
|27650
|英國
|3540
|244995
|1058
|34716
|巴西
|7432
|241080
|94122
|16118
|意大利
|675
|225435
|125176
|31908
|法國
|63
|179693
|61327
|28111
|德國
|201
|176651
|154011
|8049
|土耳其
|1368
|149435
|109962
|4140
|伊朗
|0
|120198
|94464
|6988
|印度
|3459
|95698
|36795
|3025
|秘魯
|3732
|92273
|28621
|2648
|中國大陸
|7
|82954
|78238
|4634
|加拿大
|1075
|78332
|38563
|5903
|比利時
|0
|55280
|14630
|9052
|沙特阿拉伯
|0
|54752
|25722
|312
|墨西哥
|2075
|49219
|33329
|5177
|荷蘭
|0
|44195
|167
|5699
|智利
|2353
|43781
|19213
|450
|巴基斯坦
|0
|40151
|11341
|873
|美國疫情全球數據
|1527668
確診累積
+15181(較上日)
|90978
死亡個案
+768(較上日)
|346389
治癒人數
+6584(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|1748
|359847
|61423
|28325
|新澤西州
|1808
|148197
|6755
|10366
|伊利諾伊州
|1734
|94191
|2168
|4177
|馬薩諸塞州
|1077
|86010
|27812
|5797
|加利福尼亞州
|1447
|80265
|13106
|3289
|賓夕法尼亞州
|509
|65816
|6720
|4503
|密歇根州
|604
|51142
|28234
|4891
|德克薩斯州
|1005
|48677
|27570
|1360
|佛羅里達州
|0
|45588
|7638
|1973
|馬里蘭州
|0
|38804
|2806
|1992
|中國大陸疫情全球數據
|82954
確診累積
+7(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78238
治癒人數
+11(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68134
|63616
|4512
|廣東
|0
|1590
|1579
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|945
|932
|13
|江西
|0
|937
|936
|1
|山東
|0
|788
|780
|7
|上海
|1
|666
|641
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫