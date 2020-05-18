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新型冠狀肺炎全球疫情（05月18日 時間11:00）

國際形勢 11:00 2020/05/18

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（05月18日　時間11:00）
香港疫情全球數據
1056
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1024
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
4805234
確診累積
+46272(較上日)		 316896
死亡個案
+2751(較上日)		 1859811
治癒人數
+24916(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 15181 1527668 346389 90978
俄羅斯 0 281752 67373 2631
西班牙 0 277719 195945 27650
英國 3540 244995 1058 34716
巴西 7432 241080 94122 16118
意大利 675 225435 125176 31908
法國 63 179693 61327 28111
德國 201 176651 154011 8049
土耳其 1368 149435 109962 4140
伊朗 0 120198 94464 6988
印度 3459 95698 36795 3025
秘魯 3732 92273 28621 2648
中國大陸 7 82954 78238 4634
加拿大 1075 78332 38563 5903
比利時 0 55280 14630 9052
沙特阿拉伯 0 54752 25722 312
墨西哥 2075 49219 33329 5177
荷蘭 0 44195 167 5699
智利 2353 43781 19213 450
巴基斯坦 0 40151 11341 873
美國疫情全球數據
1527668
確診累積
+15181(較上日)		 90978
死亡個案
+768(較上日)		 346389
治癒人數
+6584(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 1748 359847 61423 28325
新澤西州 1808 148197 6755 10366
伊利諾伊州 1734 94191 2168 4177
馬薩諸塞州 1077 86010 27812 5797
加利福尼亞州 1447 80265 13106 3289
賓夕法尼亞州 509 65816 6720 4503
密歇根州 604 51142 28234 4891
德克薩斯州 1005 48677 27570 1360
佛羅里達州 0 45588 7638 1973
馬里蘭州 0 38804 2806 1992
中國大陸疫情全球數據
82954
確診累積
+7(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78238
治癒人數
+11(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68134 63616 4512
廣東 0 1590 1579 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 945 932 13
江西 0 937 936 1
山東 0 788 780 7
上海 1 666 641 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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