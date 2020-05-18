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【中澳貿易戰】北京縱要施壓 有種澳洲貨碰不得（訂戶專享）
|新型冠狀肺炎全球疫情（05月18日 時間03:00）
|香港疫情全球數據
|1056
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1024
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|4776038
確診累積
+17076(較上日)
|315397
死亡個案
+1252(較上日)
|1845803
治癒人數
+10908(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|3692
|1516179
|340727
|90350
|俄羅斯
|0
|281752
|67373
|2631
|西班牙
|0
|277719
|195945
|27650
|英國
|3148
|244603
|1058
|34716
|巴西
|0
|233648
|89672
|15668
|意大利
|675
|225435
|125176
|31908
|法國
|63
|179693
|61327
|28111
|德國
|189
|176639
|154011
|8028
|土耳其
|1368
|149435
|109962
|4140
|伊朗
|0
|120198
|94464
|6988
|印度
|3425
|95664
|36795
|3025
|秘魯
|0
|88541
|28272
|2523
|中國大陸
|0
|82947
|78227
|4634
|加拿大
|815
|78072
|38476
|5882
|比利時
|0
|55280
|14630
|9052
|沙特阿拉伯
|0
|54752
|25722
|312
|墨西哥
|0
|47144
|31848
|5045
|荷蘭
|0
|44195
|167
|5699
|智利
|2353
|43781
|19213
|450
|巴基斯坦
|0
|40151
|11341
|873
|美國疫情全球數據
|1516179
確診累積
+3692(較上日)
|90350
死亡個案
+140(較上日)
|340727
治癒人數
+922(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|0
|358099
|61397
|28134
|新澤西州
|0
|146389
|3357
|10261
|伊利諾伊州
|0
|92457
|2168
|4129
|馬薩諸塞州
|0
|84933
|27812
|5705
|加利福尼亞州
|41
|78859
|13051
|3208
|賓夕法尼亞州
|0
|65307
|6549
|4489
|密歇根州
|0
|50538
|28234
|4881
|德克薩斯州
|0
|47672
|26870
|1340
|佛羅里達州
|0
|45588
|7638
|1973
|馬里蘭州
|0
|38804
|2806
|1992
|中國大陸疫情全球數據
|82947
確診累積
0(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78227
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68134
|63616
|4512
|廣東
|0
|1590
|1579
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|945
|932
|13
|江西
|0
|937
|936
|1
|山東
|0
|788
|780
|7
|上海
|0
|665
|641
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫