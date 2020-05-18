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新型冠狀肺炎全球疫情（05月18日 時間02:00）

國際形勢 02:00 2020/05/18

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（05月18日　時間02:00）
香港疫情全球數據
1056
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1024
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
4774437
確診累積
+15475(較上日)		 314812
死亡個案
+667(較上日)		 1845396
治癒人數
+10501(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 3009 1515496 340609 90336
俄羅斯 0 281752 67373 2631
西班牙 0 277719 195945 27650
英國 3148 244603 1058 34716
巴西 0 233648 89672 15668
意大利 675 225435 125176 31908
法國 0 179630 61066 27625
德國 189 176639 154011 8028
土耳其 1368 149435 109962 4140
伊朗 0 120198 94464 6988
印度 3409 95648 36794 3025
秘魯 0 88541 28272 2523
中國大陸 0 82947 78227 4634
加拿大 76 77333 38463 5803
比利時 0 55280 14630 9052
沙特阿拉伯 0 54752 25722 312
墨西哥 0 47144 31848 5045
荷蘭 0 44195 167 5699
智利 2353 43781 19213 450
巴基斯坦 0 40151 11341 873
美國疫情全球數據
1515496
確診累積
+3009(較上日)		 90336
死亡個案
+126(較上日)		 340609
治癒人數
+804(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 0 358099 61397 28134
新澤西州 0 146389 3357 10261
伊利諾伊州 0 92457 2168 4129
馬薩諸塞州 0 84933 27812 5705
加利福尼亞州 41 78859 13051 3208
賓夕法尼亞州 0 65307 6549 4489
密歇根州 0 50538 28234 4881
德克薩斯州 0 47672 26870 1340
佛羅里達州 0 45588 7638 1973
馬里蘭州 0 38804 2806 1992
中國大陸疫情全球數據
82947
確診累積
0(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78227
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68134 63616 4512
廣東 0 1590 1579 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 945 932 13
江西 0 937 936 1
山東 0 788 780 7
上海 0 665 641 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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