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新型冠狀肺炎全球疫情（05月17日 時間22:00）

國際形勢 22:00 2020/05/17

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（05月17日　時間22:00）
香港疫情全球數據
1056
確診/疑似
+3(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1024
治癒人數
+2(較上日)
環球疫情全球數據
4754150
確診累積
+79750(較上日)		 314023
死亡個案
+3825(較上日)		 1831421
治癒人數
+49748(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 20846 1509793 339572 90146
俄羅斯 9709 281752 67373 2631
西班牙 1214 277719 195945 27650
英國 1 241455 1050 34546
巴西 10634 233511 89672 15662
意大利 875 224760 122810 31763
法國 0 179630 61066 27625
德國 637 176450 153400 8027
土耳其 1610 148067 108137 4096
伊朗 1806 120198 94464 6988
印度 2943 91449 34645 2897
秘魯 4046 88541 28272 2523
中國大陸 6 82947 78227 4634
加拿大 1231 77206 37832 5800
比利時 291 55280 14630 9052
沙特阿拉伯 2736 54752 25722 312
墨西哥 2112 47144 31848 5045
荷蘭 1 44070 167 5689
智利 0 41428 18014 421
巴基斯坦 1352 40151 11341 873
美國疫情全球數據
1509793
確診累積
+20846(較上日)		 90146
死亡個案
+1466(較上日)		 339572
治癒人數
+11074(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 2083 358099 61397 28134
新澤西州 899 146389 3357 10261
伊利諾伊州 2088 92457 2168 4129
馬薩諸塞州 1512 84933 27812 5705
加利福尼亞州 1877 78818 13051 3208
賓夕法尼亞州 1046 65307 6549 4489
密歇根州 459 50538 28234 4881
德克薩斯州 885 47672 26870 1340
佛羅里達州 0 44811 7638 1965
馬里蘭州 0 37968 2806 1957
中國大陸疫情全球數據
82947
確診累積
+6(較上日)		 4634
死亡個案
+1(較上日)		 78227
治癒人數
+7(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68134 63616 4512
廣東 1 1590 1579 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 945 932 13
江西 0 937 936 1
山東 0 788 780 7
上海 0 665 641 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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