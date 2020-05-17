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法媒指歐盟遭中國借馬耳他使館監視 歐盟稱不知情
|新型冠狀肺炎全球疫情（05月17日 時間18:00）
|香港疫情全球數據
|1056
確診/疑似
+3(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1024
治癒人數
+2(較上日)
|環球疫情全球數據
|4741714
確診累積
+67314(較上日)
|313865
死亡個案
+3667(較上日)
|1823755
治癒人數
+42082(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|19373
|1508320
|339232
|90119
|俄羅斯
|9709
|281752
|67373
|2631
|西班牙
|1214
|277719
|195945
|27650
|英國
|1
|241455
|1050
|34546
|巴西
|10634
|233511
|89672
|15662
|意大利
|875
|224760
|122810
|31763
|法國
|0
|179630
|61066
|27625
|德國
|431
|176244
|153400
|8027
|土耳其
|1610
|148067
|108137
|4096
|伊朗
|0
|118392
|93147
|6937
|印度
|2808
|91314
|34581
|2897
|秘魯
|4046
|88541
|28272
|2523
|中國大陸
|6
|82947
|78227
|4634
|加拿大
|1231
|77206
|37832
|5800
|比利時
|291
|55280
|14630
|9052
|沙特阿拉伯
|0
|52016
|23666
|302
|墨西哥
|2112
|47144
|31848
|5045
|荷蘭
|1
|44070
|167
|5689
|智利
|0
|41428
|18014
|421
|巴基斯坦
|1352
|40151
|11341
|873
|美國疫情全球數據
|1508320
確診累積
+19373(較上日)
|90119
死亡個案
+1439(較上日)
|339232
治癒人數
+10734(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|2083
|358099
|61397
|28134
|新澤西州
|899
|146389
|3357
|10261
|伊利諾伊州
|2088
|92457
|2168
|4129
|馬薩諸塞州
|1512
|84933
|27812
|5705
|加利福尼亞州
|1848
|78789
|13051
|3208
|賓夕法尼亞州
|1046
|65307
|6549
|4489
|密歇根州
|459
|50538
|28234
|4881
|德克薩斯州
|885
|47672
|26870
|1340
|佛羅里達州
|0
|44811
|7638
|1965
|馬里蘭州
|0
|37968
|2806
|1957
|中國大陸疫情全球數據
|82947
確診累積
+6(較上日)
|4634
死亡個案
+1(較上日)
|78227
治癒人數
+7(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68134
|63616
|4512
|廣東
|1
|1590
|1579
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|945
|932
|13
|江西
|0
|937
|936
|1
|山東
|0
|788
|780
|7
|上海
|0
|665
|641
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫