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泰國危險地區名單剔除中港澳 入境毋須出示健康證明
|新型冠狀肺炎全球疫情（05月17日 時間03:00）
|香港疫情全球數據
|1053
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1022
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|4689153
確診累積
+14753(較上日)
|311067
死亡個案
+869(較上日)
|1795795
治癒人數
+14122(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|7802
|1496749
|331176
|89070
|西班牙
|0
|276505
|192253
|27563
|俄羅斯
|0
|272043
|63166
|2537
|英國
|1
|241455
|1049
|34546
|意大利
|875
|224760
|122810
|31763
|巴西
|0
|222877
|84970
|15046
|法國
|0
|179630
|61066
|27625
|德國
|87
|175900
|152600
|8002
|土耳其
|1610
|148067
|108137
|4096
|伊朗
|0
|118392
|93147
|6937
|印度
|2109
|90615
|34220
|2871
|秘魯
|0
|84495
|27147
|2392
|中國大陸
|0
|82941
|78220
|4633
|加拿大
|142
|76117
|37707
|5687
|比利時
|0
|54989
|14460
|9005
|沙特阿拉伯
|0
|52016
|23666
|302
|墨西哥
|0
|45032
|30451
|4767
|荷蘭
|0
|44069
|159
|5689
|智利
|0
|41428
|18014
|421
|巴基斯坦
|0
|38799
|10880
|834
|美國疫情全球數據
|1496749
確診累積
+7802(較上日)
|89070
死亡個案
+390(較上日)
|331176
治癒人數
+2678(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|1859
|357875
|60796
|27558
|新澤西州
|624
|146114
|3274
|10249
|伊利諾伊州
|0
|90369
|2032
|4059
|馬薩諸塞州
|0
|83421
|27812
|5592
|加利福尼亞州
|64
|77005
|12914
|3204
|賓夕法尼亞州
|946
|65207
|6511
|4490
|密歇根州
|0
|50079
|22686
|4825
|德克薩斯州
|0
|46787
|26210
|1308
|佛羅里達州
|0
|44811
|7638
|1965
|馬里蘭州
|0
|37968
|2806
|1957
|中國大陸疫情全球數據
|82941
確診累積
0(較上日)
|4633
死亡個案
0(較上日)
|78220
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68134
|63616
|4512
|廣東
|0
|1589
|1579
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|945
|931
|13
|江西
|0
|937
|936
|1
|山東
|0
|788
|780
|7
|上海
|0
|665
|641
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫