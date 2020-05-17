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新型冠狀肺炎全球疫情（05月17日 時間03:00）

國際形勢 03:00 2020/05/17

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（05月17日　時間03:00）
香港疫情全球數據
1053
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1022
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
4689153
確診累積
+14753(較上日)		 311067
死亡個案
+869(較上日)		 1795795
治癒人數
+14122(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 7802 1496749 331176 89070
西班牙 0 276505 192253 27563
俄羅斯 0 272043 63166 2537
英國 1 241455 1049 34546
意大利 875 224760 122810 31763
巴西 0 222877 84970 15046
法國 0 179630 61066 27625
德國 87 175900 152600 8002
土耳其 1610 148067 108137 4096
伊朗 0 118392 93147 6937
印度 2109 90615 34220 2871
秘魯 0 84495 27147 2392
中國大陸 0 82941 78220 4633
加拿大 142 76117 37707 5687
比利時 0 54989 14460 9005
沙特阿拉伯 0 52016 23666 302
墨西哥 0 45032 30451 4767
荷蘭 0 44069 159 5689
智利 0 41428 18014 421
巴基斯坦 0 38799 10880 834
美國疫情全球數據
1496749
確診累積
+7802(較上日)		 89070
死亡個案
+390(較上日)		 331176
治癒人數
+2678(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 1859 357875 60796 27558
新澤西州 624 146114 3274 10249
伊利諾伊州 0 90369 2032 4059
馬薩諸塞州 0 83421 27812 5592
加利福尼亞州 64 77005 12914 3204
賓夕法尼亞州 946 65207 6511 4490
密歇根州 0 50079 22686 4825
德克薩斯州 0 46787 26210 1308
佛羅里達州 0 44811 7638 1965
馬里蘭州 0 37968 2806 1957
中國大陸疫情全球數據
82941
確診累積
0(較上日)		 4633
死亡個案
0(較上日)		 78220
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68134 63616 4512
廣東 0 1589 1579 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 945 931 13
江西 0 937 936 1
山東 0 788 780 7
上海 0 665 641 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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