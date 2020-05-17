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泰國危險地區名單剔除中港澳 入境毋須出示健康證明
|新型冠狀肺炎全球疫情（05月17日 時間00:00）
|香港疫情全球數據
|1053
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1022
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|4674400
確診累積
0(較上日)
|310198
死亡個案
0(較上日)
|1781673
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|0
|1488947
|328498
|88680
|西班牙
|0
|276505
|192253
|27563
|俄羅斯
|0
|272043
|63166
|2537
|英國
|0
|241454
|1049
|34546
|意大利
|0
|223885
|120205
|31610
|巴西
|0
|222877
|84970
|15046
|法國
|0
|179630
|60562
|27532
|德國
|0
|175813
|152600
|8001
|土耳其
|0
|146457
|106133
|4055
|伊朗
|0
|118392
|93147
|6937
|印度
|0
|88506
|30786
|2760
|秘魯
|0
|84495
|27147
|2392
|中國大陸
|0
|82941
|78220
|4633
|加拿大
|0
|75975
|37287
|5680
|比利時
|0
|54989
|14460
|9005
|沙特阿拉伯
|0
|52016
|23666
|302
|墨西哥
|0
|45032
|30451
|4767
|荷蘭
|0
|44069
|159
|5689
|智利
|0
|41428
|18014
|421
|巴基斯坦
|0
|38799
|10880
|834
|美國疫情全球數據
|1488947
確診累積
0(較上日)
|88680
死亡個案
0(較上日)
|328498
治癒人數
0(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|0
|356016
|60698
|27574
|新澤西州
|0
|145490
|3274
|10150
|伊利諾伊州
|0
|90369
|2032
|4059
|馬薩諸塞州
|0
|83421
|27812
|5592
|加利福尼亞州
|0
|76941
|12914
|3154
|賓夕法尼亞州
|0
|64261
|6511
|4429
|密歇根州
|0
|50079
|22686
|4825
|德克薩斯州
|0
|46787
|26210
|1308
|佛羅里達州
|0
|44811
|7379
|1964
|馬里蘭州
|0
|37968
|2806
|1957
|中國大陸疫情全球數據
|82941
確診累積
0(較上日)
|4633
死亡個案
0(較上日)
|78220
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68134
|63616
|4512
|廣東
|0
|1589
|1579
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|945
|931
|13
|江西
|0
|937
|936
|1
|山東
|0
|788
|780
|7
|上海
|0
|665
|641
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫