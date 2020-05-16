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泰國危險地區名單剔除中港澳 入境毋須出示健康證明
|新型冠狀肺炎全球疫情（05月16日 時間20:00）
|香港疫情全球數據
|1053
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1022
治癒人數
+3(較上日)
|環球疫情全球數據
|4651932
確診累積
+67372(較上日)
|309226
死亡個案
+3956(較上日)
|1772064
治癒人數
+42641(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|14771
|1484689
|327751
|88526
|西班牙
|0
|274367
|188967
|27459
|俄羅斯
|9200
|272043
|63166
|2537
|英國
|1293
|238004
|1046
|34078
|意大利
|789
|223885
|120205
|31610
|巴西
|13040
|220291
|84970
|14962
|法國
|636
|179630
|60562
|27532
|德國
|476
|175699
|152600
|8001
|土耳其
|1708
|146457
|106133
|4055
|伊朗
|1757
|118392
|93147
|6937
|印度
|962
|86508
|30773
|2760
|秘魯
|3891
|84495
|27147
|2392
|中國大陸
|8
|82941
|78220
|4633
|加拿大
|1133
|75963
|36908
|5680
|比利時
|345
|54989
|14460
|9005
|沙特阿拉伯
|0
|49176
|21869
|292
|墨西哥
|2437
|45032
|30451
|4767
|荷蘭
|0
|43880
|159
|5662
|智利
|0
|39542
|16614
|394
|巴基斯坦
|1581
|38799
|10880
|834
|美國疫情全球數據
|1484689
確診累積
+14771(較上日)
|88526
死亡個案
+1395(較上日)
|327751
治癒人數
+9581(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|2920
|356016
|60698
|27574
|新澤西州
|1466
|145490
|3274
|10150
|伊利諾伊州
|2432
|90369
|2032
|4059
|馬薩諸塞州
|1239
|83421
|27812
|5592
|加利福尼亞州
|1983
|76941
|12914
|3154
|賓夕法尼亞州
|1041
|64261
|6511
|4429
|密歇根州
|497
|50079
|22686
|4825
|德克薩斯州
|2012
|46787
|26210
|1308
|佛羅里達州
|928
|44138
|7379
|1918
|馬里蘭州
|0
|36986
|2456
|1911
|中國大陸疫情全球數據
|82941
確診累積
+8(較上日)
|4633
死亡個案
0(較上日)
|78220
治癒人數
+9(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68134
|63616
|4512
|廣東
|0
|1589
|1579
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|945
|931
|13
|江西
|0
|937
|936
|1
|山東
|0
|788
|780
|7
|上海
|5
|665
|641
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫