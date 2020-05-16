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新型冠狀肺炎全球疫情（05月16日 時間15:00）

國際形勢 15:00 2020/05/16

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（05月16日　時間15:00）
香港疫情全球數據
1053
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1019
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
4632918
確診累積
+48358(較上日)		 308901
死亡個案
+3631(較上日)		 1762075
治癒人數
+32652(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 14524 1484442 327751 88510
西班牙 0 274367 188967 27459
俄羅斯 0 262843 58226 2418
英國 1293 238004 1046 34078
意大利 789 223885 120205 31610
巴西 13040 220291 84970 14962
法國 636 179630 60562 27532
德國 476 175699 152600 8001
土耳其 1708 146457 106133 4055
伊朗 0 116635 91836 6902
印度 394 85940 30258 2753
秘魯 3891 84495 27147 2392
中國大陸 8 82941 78220 4633
加拿大 1133 75963 36908 5680
比利時 0 54644 14301 8959
沙特阿拉伯 0 49176 21869 292
墨西哥 2437 45032 30451 4767
荷蘭 0 43880 159 5662
智利 0 39542 16614 394
巴基斯坦 1581 38799 10880 834
美國疫情全球數據
1484442
確診累積
+14524(較上日)		 88510
死亡個案
+1379(較上日)		 327751
治癒人數
+9581(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 2920 356016 60698 27574
新澤西州 1466 145490 3274 10150
伊利諾伊州 2432 90369 2032 4059
馬薩諸塞州 1239 83421 27812 5592
加利福尼亞州 1861 76819 12914 3153
賓夕法尼亞州 1041 64261 6511 4429
密歇根州 497 50079 22686 4825
德克薩斯州 2012 46787 26210 1308
佛羅里達州 928 44138 7379 1918
馬里蘭州 0 36986 2456 1911
中國大陸疫情全球數據
82941
確診累積
+8(較上日)		 4633
死亡個案
0(較上日)		 78220
治癒人數
+9(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68134 63616 4512
廣東 0 1589 1579 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 945 931 13
江西 0 937 936 1
山東 0 788 780 7
上海 5 665 641 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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