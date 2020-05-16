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【美股午市】消費信心勝預期 道指喘穩納指倒升
|新型冠狀肺炎全球疫情（05月16日 時間04:00）
|香港疫情全球數據
|1053
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1019
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|4613998
確診累積
+29438(較上日)
|307350
死亡個案
+2080(較上日)
|1740171
治癒人數
+10748(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|12201
|1482119
|317739
|87977
|西班牙
|0
|274367
|188967
|27459
|俄羅斯
|0
|262843
|58226
|2418
|英國
|1292
|238003
|1045
|34078
|意大利
|789
|223885
|120205
|31610
|巴西
|4947
|212198
|79479
|14455
|法國
|636
|179630
|60562
|27532
|德國
|165
|175388
|151700
|7951
|土耳其
|1708
|146457
|106133
|4055
|伊朗
|0
|116635
|91836
|6902
|印度
|238
|85784
|30234
|2753
|秘魯
|3891
|84495
|27147
|2392
|中國大陸
|0
|82933
|78211
|4633
|加拿大
|837
|75667
|36763
|5652
|比利時
|0
|54644
|14301
|8959
|沙特阿拉伯
|0
|49176
|21869
|292
|荷蘭
|0
|43880
|159
|5662
|墨西哥
|0
|42595
|28475
|4477
|智利
|0
|39542
|16614
|394
|巴基斯坦
|0
|37218
|10155
|803
|美國疫情全球數據
|1482119
確診累積
+12201(較上日)
|87977
死亡個案
+846(較上日)
|317739
治癒人數
0(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|2721
|355817
|60302
|27548
|新澤西州
|1120
|145144
|1744
|10148
|伊利諾伊州
|2432
|90369
|1830
|4058
|馬薩諸塞州
|0
|82182
|27812
|5482
|加利福尼亞州
|82
|75040
|12595
|3054
|賓夕法尼亞州
|679
|63899
|6506
|4412
|密歇根州
|497
|50079
|22686
|4825
|德克薩斯州
|3
|44778
|24527
|1259
|佛羅里達州
|0
|43210
|7379
|1876
|馬里蘭州
|0
|36986
|2456
|1911
|中國大陸疫情全球數據
|82933
確診累積
0(較上日)
|4633
死亡個案
0(較上日)
|78211
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68134
|63616
|4512
|廣東
|0
|1589
|1579
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|945
|930
|13
|江西
|0
|937
|936
|1
|山東
|0
|788
|778
|7
|上海
|0
|660
|640
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫