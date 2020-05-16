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新型冠狀肺炎全球疫情（05月16日 時間04:00）

國際形勢 04:00 2020/05/16

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（05月16日　時間04:00）
香港疫情全球數據
1053
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1019
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
4613998
確診累積
+29438(較上日)		 307350
死亡個案
+2080(較上日)		 1740171
治癒人數
+10748(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 12201 1482119 317739 87977
西班牙 0 274367 188967 27459
俄羅斯 0 262843 58226 2418
英國 1292 238003 1045 34078
意大利 789 223885 120205 31610
巴西 4947 212198 79479 14455
法國 636 179630 60562 27532
德國 165 175388 151700 7951
土耳其 1708 146457 106133 4055
伊朗 0 116635 91836 6902
印度 238 85784 30234 2753
秘魯 3891 84495 27147 2392
中國大陸 0 82933 78211 4633
加拿大 837 75667 36763 5652
比利時 0 54644 14301 8959
沙特阿拉伯 0 49176 21869 292
荷蘭 0 43880 159 5662
墨西哥 0 42595 28475 4477
智利 0 39542 16614 394
巴基斯坦 0 37218 10155 803
美國疫情全球數據
1482119
確診累積
+12201(較上日)		 87977
死亡個案
+846(較上日)		 317739
治癒人數
0(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 2721 355817 60302 27548
新澤西州 1120 145144 1744 10148
伊利諾伊州 2432 90369 1830 4058
馬薩諸塞州 0 82182 27812 5482
加利福尼亞州 82 75040 12595 3054
賓夕法尼亞州 679 63899 6506 4412
密歇根州 497 50079 22686 4825
德克薩斯州 3 44778 24527 1259
佛羅里達州 0 43210 7379 1876
馬里蘭州 0 36986 2456 1911
中國大陸疫情全球數據
82933
確診累積
0(較上日)		 4633
死亡個案
0(較上日)		 78211
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68134 63616 4512
廣東 0 1589 1579 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 945 930 13
江西 0 937 936 1
山東 0 788 778 7
上海 0 660 640 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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