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【美股午市】消費信心勝預期 道指喘穩納指倒升
|新型冠狀肺炎全球疫情（05月16日 時間02:00）
|香港疫情全球數據
|1053
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1019
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|4596618
確診累積
+12058(較上日)
|306267
死亡個案
+997(較上日)
|1736596
治癒人數
+7173(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|6647
|1476565
|317477
|87663
|西班牙
|0
|274367
|188967
|27459
|俄羅斯
|0
|262843
|58226
|2418
|英國
|1290
|238001
|1045
|34077
|意大利
|789
|223885
|120205
|31610
|巴西
|780
|208031
|79479
|14267
|法國
|0
|178994
|59719
|27428
|德國
|10
|175233
|151700
|7933
|土耳其
|1708
|146457
|106133
|4055
|伊朗
|0
|116635
|91836
|6902
|印度
|214
|85760
|30234
|2753
|中國大陸
|0
|82933
|78211
|4633
|秘魯
|0
|80604
|25151
|2267
|加拿大
|18
|74848
|36747
|5597
|比利時
|0
|54644
|14301
|8959
|沙特阿拉伯
|0
|49176
|21869
|292
|荷蘭
|0
|43880
|159
|5662
|墨西哥
|0
|42595
|28475
|4477
|智利
|0
|39542
|16614
|394
|巴基斯坦
|0
|37218
|10155
|803
|美國疫情全球數據
|1476565
確診累積
+6647(較上日)
|87663
死亡個案
+532(較上日)
|317477
治癒人數
0(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|2721
|355817
|60302
|27548
|新澤西州
|645
|144669
|1744
|10138
|伊利諾伊州
|0
|87937
|1830
|3928
|馬薩諸塞州
|0
|82182
|27812
|5482
|加利福尼亞州
|82
|75040
|12595
|3054
|賓夕法尼亞州
|679
|63899
|6506
|4412
|密歇根州
|0
|49582
|22686
|4787
|德克薩斯州
|0
|44775
|24515
|1258
|佛羅里達州
|0
|43210
|7379
|1876
|馬里蘭州
|0
|36986
|2456
|1911
|中國大陸疫情全球數據
|82933
確診累積
0(較上日)
|4633
死亡個案
0(較上日)
|78211
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68134
|63616
|4512
|廣東
|0
|1589
|1579
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|945
|930
|13
|江西
|0
|937
|936
|1
|山東
|0
|788
|778
|7
|上海
|0
|660
|640
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫