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新型冠狀肺炎全球疫情（05月16日 時間01:00）

國際形勢 01:00 2020/05/16

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（05月16日　時間01:00）
香港疫情全球數據
1053
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1019
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
4594332
確診累積
+9772(較上日)		 305992
死亡個案
+722(較上日)		 1737463
治癒人數
+8040(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 5046 1474964 318964 87418
西班牙 0 274367 188967 27459
俄羅斯 0 262843 58226 2418
英國 1290 238001 1045 34077
意大利 789 223885 120205 31610
巴西 780 208031 79479 14267
法國 0 178994 59719 27428
德國 10 175233 151700 7933
土耳其 1708 146457 106133 4055
伊朗 0 116635 91836 6902
印度 0 85546 30089 2746
中國大陸 0 82933 78211 4633
秘魯 0 80604 25151 2267
加拿大 18 74848 36550 5597
比利時 0 54644 14301 8959
沙特阿拉伯 0 49176 21869 292
荷蘭 0 43880 159 5662
墨西哥 0 42595 28475 4477
智利 0 39542 16614 394
巴基斯坦 0 37218 10155 803
美國疫情全球數據
1474964
確診累積
+5046(較上日)		 87418
死亡個案
+287(較上日)		 318964
治癒人數
+794(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 2443 355539 60302 27538
新澤西州 0 144024 3231 9946
伊利諾伊州 0 87937 1830 3928
馬薩諸塞州 0 82182 27812 5482
加利福尼亞州 82 75040 12595 3054
賓夕法尼亞州 679 63899 6506 4412
密歇根州 0 49582 22686 4787
德克薩斯州 0 44775 24515 1258
佛羅里達州 0 43210 7379 1876
馬里蘭州 0 36986 2456 1911
中國大陸疫情全球數據
82933
確診累積
0(較上日)		 4633
死亡個案
0(較上日)		 78211
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68134 63616 4512
廣東 0 1589 1579 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 945 930 13
江西 0 937 936 1
山東 0 788 778 7
上海 0 660 640 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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