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【中澳貿易戰】北京縱要施壓 有種澳洲貨碰不得（訂戶專享）
|新型冠狀肺炎全球疫情（05月15日 時間17:00）
|香港疫情全球數據
|1053
確診/疑似
+1(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1019
治癒人數
+10(較上日)
|環球疫情全球數據
|4531548
確診累積
+51303(較上日)
|303467
死亡個案
+3315(較上日)
|1701948
治癒人數
+13505(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|28918
|1465028
|318027
|86942
|西班牙
|0
|272646
|186480
|27321
|俄羅斯
|0
|252245
|53530
|2305
|英國
|8
|234439
|1043
|33693
|意大利
|992
|223096
|115288
|31368
|巴西
|7007
|203165
|79479
|13999
|法國
|810
|178994
|59719
|27428
|德國
|194
|174478
|150300
|7884
|土耳其
|1635
|144749
|104030
|4007
|伊朗
|0
|114533
|90539
|6854
|中國大陸
|4
|82933
|78211
|4633
|印度
|2770
|82103
|27977
|2649
|秘魯
|4298
|80604
|25151
|2267
|加拿大
|1170
|74782
|36104
|5592
|比利時
|0
|54288
|14111
|8903
|沙特阿拉伯
|0
|46869
|19051
|283
|荷蘭
|0
|43680
|159
|5609
|墨西哥
|2409
|42595
|28475
|4477
|巴基斯坦
|1430
|37218
|10155
|803
|智利
|0
|37040
|15655
|368
|美國疫情全球數據
|1465028
確診累積
+28918(較上日)
|86942
死亡個案
+1501(較上日)
|318027
治癒人數
0(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|2248
|353096
|60115
|27426
|新澤西州
|1163
|144024
|3231
|9946
|伊利諾伊州
|3239
|87937
|1830
|3928
|馬薩諸塞州
|1685
|82182
|27812
|5482
|加利福尼亞州
|1728
|74871
|12595
|3052
|賓夕法尼亞州
|1007
|63220
|6506
|4294
|密歇根州
|1191
|49582
|22686
|4787
|德克薩斯州
|1273
|44775
|24515
|1258
|佛羅里達州
|0
|43210
|7379
|1876
|佐治亞州
|184
|35977
|340
|1545
|中國大陸疫情全球數據
|82933
確診累積
+4(較上日)
|4633
死亡個案
0(較上日)
|78211
治癒人數
+11(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68134
|63616
|4512
|廣東
|0
|1589
|1579
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|945
|930
|13
|江西
|0
|937
|936
|1
|山東
|0
|788
|778
|7
|上海
|0
|660
|640
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫