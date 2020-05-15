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新型冠狀肺炎全球疫情（05月15日 時間09:00）

國際形勢 09:00 2020/05/15

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（05月15日　時間09:00）
香港疫情全球數據
1052
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1009
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
4524790
確診累積
+44545(較上日)		 303294
死亡個案
+3142(較上日)		 1710889
治癒人數
+22446(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 20838 1456948 325755 86901
西班牙 0 272646 186480 27321
俄羅斯 0 252245 53530 2305
英國 8 234439 1043 33693
意大利 992 223096 115288 31368
巴西 6760 202918 79479 13993
法國 810 178994 59719 27428
德國 691 174975 150300 7928
土耳其 1635 144749 104030 4007
伊朗 0 114533 90539 6854
中國大陸 4 82933 78209 4633
印度 2664 81997 27969 2649
秘魯 4298 80604 25151 2267
加拿大 1169 74781 36104 5592
比利時 0 54288 14111 8903
沙特阿拉伯 0 46869 19051 283
荷蘭 0 43680 159 5609
墨西哥 0 40186 26990 4220
智利 0 37040 15655 368
巴基斯坦 0 35788 9695 770
美國疫情全球數據
1456948
確診累積
+20838(較上日)		 86901
死亡個案
+1460(較上日)		 325755
治癒人數
+7665(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 2248 353096 60115 27426
新澤西州 950 143811 6467 9946
伊利諾伊州 3239 87937 9576 3928
馬薩諸塞州 1685 82182 27812 5482
加利福尼亞州 1390 74533 12567 3041
賓夕法尼亞州 1007 63220 6615 4294
密歇根州 1191 49582 22686 4787
德克薩斯州 1273 44775 24515 1258
佛羅里達州 0 43210 7379 1876
佐治亞州 184 35977 340 1544
中國大陸疫情全球數據
82933
確診累積
+4(較上日)		 4633
死亡個案
0(較上日)		 78209
治癒人數
+9(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68134 63616 4512
廣東 0 1589 1579 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 945 930 13
江西 0 937 936 1
山東 0 788 778 7
上海 0 660 638 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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