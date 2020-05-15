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【中澳貿易戰】北京縱要施壓 有種澳洲貨碰不得（訂戶專享）
|新型冠狀肺炎全球疫情（05月15日 時間08:00）
|香港疫情全球數據
|1052
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1009
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|4524070
確診累積
+43825(較上日)
|303284
死亡個案
+3132(較上日)
|1709933
治癒人數
+21490(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|20161
|1456271
|324810
|86891
|西班牙
|0
|272646
|186480
|27321
|俄羅斯
|0
|252245
|53530
|2305
|英國
|8
|234439
|1043
|33693
|意大利
|992
|223096
|115288
|31368
|巴西
|6760
|202918
|79479
|13993
|法國
|810
|178994
|59719
|27428
|德國
|691
|174975
|150300
|7928
|土耳其
|1635
|144749
|104030
|4007
|伊朗
|0
|114533
|90539
|6854
|中國大陸
|0
|82929
|78200
|4633
|印度
|2664
|81997
|27969
|2649
|秘魯
|4298
|80604
|25151
|2267
|加拿大
|1169
|74781
|36104
|5592
|比利時
|0
|54288
|14111
|8903
|沙特阿拉伯
|0
|46869
|19051
|283
|荷蘭
|0
|43680
|159
|5609
|墨西哥
|0
|40186
|26990
|4220
|智利
|0
|37040
|15655
|368
|巴基斯坦
|0
|35788
|9695
|770
|美國疫情全球數據
|1456271
確診累積
+20161(較上日)
|86891
死亡個案
+1450(較上日)
|324810
治癒人數
+6720(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|2248
|353096
|60115
|27426
|新澤西州
|731
|143592
|6467
|9950
|伊利諾伊州
|3239
|87937
|9576
|3928
|馬薩諸塞州
|1685
|82182
|27812
|5482
|加利福尼亞州
|1386
|74529
|12563
|3041
|賓夕法尼亞州
|1007
|63220
|6615
|4294
|密歇根州
|1191
|49582
|22686
|4787
|德克薩斯州
|1156
|44658
|23712
|1254
|佛羅里達州
|0
|43210
|7379
|1876
|佐治亞州
|184
|35977
|340
|1544
|中國大陸疫情全球數據
|82929
確診累積
0(較上日)
|4633
死亡個案
0(較上日)
|78200
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68134
|63616
|4512
|廣東
|0
|1589
|1579
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|945
|930
|13
|江西
|0
|937
|936
|1
|山東
|0
|788
|777
|7
|上海
|0
|660
|638
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫