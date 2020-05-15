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特朗普Twitter推文 促奧巴馬就政治犯罪作證
|新型冠狀肺炎全球疫情（05月15日 時間00:00）
|香港疫情全球數據
|1052
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1009
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|4480245
確診累積
0(較上日)
|300152
死亡個案
0(較上日)
|1688443
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|0
|1436110
|318090
|85441
|西班牙
|0
|272646
|186480
|27321
|俄羅斯
|0
|252245
|53530
|2305
|英國
|0
|234431
|1032
|33692
|意大利
|0
|222104
|112541
|31106
|巴西
|0
|196158
|78424
|13551
|法國
|0
|178184
|58786
|27077
|德國
|0
|174284
|150300
|7868
|土耳其
|0
|143114
|101715
|3952
|伊朗
|0
|114533
|90539
|6854
|中國大陸
|0
|82929
|78200
|4633
|印度
|0
|79333
|26675
|2564
|秘魯
|0
|76306
|24324
|2169
|加拿大
|0
|73612
|35536
|5425
|比利時
|0
|54288
|14111
|8903
|沙特阿拉伯
|0
|46869
|19051
|283
|荷蘭
|0
|43680
|157
|5609
|墨西哥
|0
|40186
|26990
|4220
|智利
|0
|37040
|15655
|368
|巴基斯坦
|0
|35788
|9695
|770
|美國疫情全球數據
|1436110
確診累積
0(較上日)
|85441
死亡個案
0(較上日)
|318090
治癒人數
0(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|0
|350848
|59217
|27290
|新澤西州
|0
|142861
|3288
|9727
|伊利諾伊州
|0
|84698
|9225
|3792
|馬薩諸塞州
|0
|80497
|27812
|5315
|加利福尼亞州
|0
|73143
|12106
|2974
|賓夕法尼亞州
|0
|62213
|6506
|4147
|密歇根州
|0
|48391
|22686
|4714
|德克薩斯州
|0
|43502
|23683
|1217
|佛羅里達州
|0
|43210
|7093
|1875
|馬里蘭州
|0
|35903
|2456
|1866
|中國大陸疫情全球數據
|82929
確診累積
0(較上日)
|4633
死亡個案
0(較上日)
|78200
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68134
|63616
|4512
|廣東
|0
|1589
|1579
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|945
|930
|13
|江西
|0
|937
|936
|1
|山東
|0
|788
|777
|7
|上海
|0
|660
|638
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫