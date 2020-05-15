  • 27°C
香港時間 : 2020515日 (五) 00:39
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（05月15日 時間00:00）

國際形勢 00:00 2020/05/15

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（05月15日　時間00:00）
香港疫情全球數據
1052
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1009
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
4480245
確診累積
0(較上日)		 300152
死亡個案
0(較上日)		 1688443
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 0 1436110 318090 85441
西班牙 0 272646 186480 27321
俄羅斯 0 252245 53530 2305
英國 0 234431 1032 33692
意大利 0 222104 112541 31106
巴西 0 196158 78424 13551
法國 0 178184 58786 27077
德國 0 174284 150300 7868
土耳其 0 143114 101715 3952
伊朗 0 114533 90539 6854
中國大陸 0 82929 78200 4633
印度 0 79333 26675 2564
秘魯 0 76306 24324 2169
加拿大 0 73612 35536 5425
比利時 0 54288 14111 8903
沙特阿拉伯 0 46869 19051 283
荷蘭 0 43680 157 5609
墨西哥 0 40186 26990 4220
智利 0 37040 15655 368
巴基斯坦 0 35788 9695 770
美國疫情全球數據
1436110
確診累積
0(較上日)		 85441
死亡個案
0(較上日)		 318090
治癒人數
0(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 0 350848 59217 27290
新澤西州 0 142861 3288 9727
伊利諾伊州 0 84698 9225 3792
馬薩諸塞州 0 80497 27812 5315
加利福尼亞州 0 73143 12106 2974
賓夕法尼亞州 0 62213 6506 4147
密歇根州 0 48391 22686 4714
德克薩斯州 0 43502 23683 1217
佛羅里達州 0 43210 7093 1875
馬里蘭州 0 35903 2456 1866
中國大陸疫情全球數據
82929
確診累積
0(較上日)		 4633
死亡個案
0(較上日)		 78200
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68134 63616 4512
廣東 0 1589 1579 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 945 930 13
江西 0 937 936 1
山東 0 788 777 7
上海 0 660 638 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

上一篇文章

特朗普Twitter推文　促奧巴馬就政治犯罪作證

下一篇文章

【疫情焦點】吉林遼寧續有本土個案　世衛稱新冠病毒或永不消失
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股午市】兩利淡夾擊美股 道指曾瀉逾600點
【美股午市】兩利淡夾擊美股 道指曾瀉逾600點
【美國疫情】白宮密檔揭疫情大反彈 兩縣病例狂升1200%
【美國疫情】白宮密檔揭疫情大反彈 兩縣病例狂升1200%
新型冠狀肺炎全球疫情（05月15日 時間00:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月15日 時間00:00）
武漢全民病毒檢測有多難 美國至今只測了這麼多
武漢全民病毒檢測有多難 美國至今只測了這麼多
【中澳貿易戰】對華出口遇關稅 澳洲好夢驚醒
【中澳貿易戰】對華出口遇關稅 澳洲好夢驚醒
【美國疫情分佈圖】139萬確診 特朗普欲改死亡計法
【美國疫情分佈圖】139萬確診 特朗普欲改死亡計法