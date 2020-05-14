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【美股早市】道指拉鋸 特朗普：切斷中美關係可慳5000億美元
|新型冠狀肺炎全球疫情（05月14日 時間23:00）
|香港疫情全球數據
|1052
確診/疑似
+1(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1009
治癒人數
+1(較上日)
|環球疫情全球數據
|4470094
確診累積
+82060(較上日)
|299706
死亡個案
+4682(較上日)
|1687289
治癒人數
+52812(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|21594
|1434721
|317813
|85394
|西班牙
|1551
|272646
|186480
|27321
|俄羅斯
|9974
|252245
|53530
|2305
|英國
|2167
|233151
|1029
|33614
|意大利
|888
|222104
|112541
|31106
|巴西
|12624
|192081
|78424
|13276
|法國
|0
|178184
|58786
|27077
|德國
|451
|174098
|150300
|7861
|土耳其
|1639
|143114
|101715
|3952
|伊朗
|1808
|114533
|90539
|6854
|中國大陸
|3
|82929
|78200
|4633
|印度
|1604
|79333
|26675
|2564
|秘魯
|4247
|76306
|24324
|2169
|加拿大
|1168
|73612
|35536
|5425
|比利時
|307
|54288
|14111
|8903
|沙特阿拉伯
|2039
|46869
|19051
|283
|荷蘭
|270
|43680
|157
|5609
|墨西哥
|1862
|40186
|26990
|4220
|巴基斯坦
|1452
|35788
|9695
|770
|智利
|0
|34381
|14865
|346
|美國疫情全球數據
|1434721
確診累積
+21594(較上日)
|85394
死亡個案
+1682(較上日)
|317813
治癒人數
+11583(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|2193
|350848
|59217
|27290
|新澤西州
|782
|142861
|3288
|9727
|伊利諾伊州
|1677
|84698
|9225
|3792
|馬薩諸塞州
|1165
|80497
|27812
|5315
|加利福尼亞州
|2097
|73143
|12106
|2974
|賓夕法尼亞州
|788
|62213
|6506
|4147
|密歇根州
|370
|48391
|22686
|4714
|德克薩斯州
|1636
|43502
|23683
|1217
|佛羅里達州
|808
|43210
|7093
|1875
|馬里蘭州
|1091
|35903
|2456
|1866
|中國大陸疫情全球數據
|82929
確診累積
+3(較上日)
|4633
死亡個案
0(較上日)
|78200
治癒人數
+9(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68134
|63616
|4512
|廣東
|0
|1589
|1579
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|945
|930
|13
|江西
|0
|937
|936
|1
|山東
|0
|788
|777
|7
|上海
|0
|660
|638
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫