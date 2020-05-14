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新型冠狀肺炎全球疫情（05月14日 時間23:00）

國際形勢 23:00 2020/05/14

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（05月14日　時間23:00）
香港疫情全球數據
1052
確診/疑似
+1(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1009
治癒人數
+1(較上日)
環球疫情全球數據
4470094
確診累積
+82060(較上日)		 299706
死亡個案
+4682(較上日)		 1687289
治癒人數
+52812(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 21594 1434721 317813 85394
西班牙 1551 272646 186480 27321
俄羅斯 9974 252245 53530 2305
英國 2167 233151 1029 33614
意大利 888 222104 112541 31106
巴西 12624 192081 78424 13276
法國 0 178184 58786 27077
德國 451 174098 150300 7861
土耳其 1639 143114 101715 3952
伊朗 1808 114533 90539 6854
中國大陸 3 82929 78200 4633
印度 1604 79333 26675 2564
秘魯 4247 76306 24324 2169
加拿大 1168 73612 35536 5425
比利時 307 54288 14111 8903
沙特阿拉伯 2039 46869 19051 283
荷蘭 270 43680 157 5609
墨西哥 1862 40186 26990 4220
巴基斯坦 1452 35788 9695 770
智利 0 34381 14865 346
美國疫情全球數據
1434721
確診累積
+21594(較上日)		 85394
死亡個案
+1682(較上日)		 317813
治癒人數
+11583(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 2193 350848 59217 27290
新澤西州 782 142861 3288 9727
伊利諾伊州 1677 84698 9225 3792
馬薩諸塞州 1165 80497 27812 5315
加利福尼亞州 2097 73143 12106 2974
賓夕法尼亞州 788 62213 6506 4147
密歇根州 370 48391 22686 4714
德克薩斯州 1636 43502 23683 1217
佛羅里達州 808 43210 7093 1875
馬里蘭州 1091 35903 2456 1866
中國大陸疫情全球數據
82929
確診累積
+3(較上日)		 4633
死亡個案
0(較上日)		 78200
治癒人數
+9(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68134 63616 4512
廣東 0 1589 1579 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 945 930 13
江西 0 937 936 1
山東 0 788 777 7
上海 0 660 638 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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