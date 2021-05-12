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【印度疫情】新冠治癒但中致死真菌 多人摘眼球保命
|新型冠狀肺炎全球疫情（05月12日 時間12:00）
|香港疫情全球數據
|11,813
確診/疑似
0(較上日)
|210
死亡個案
0(較上日)
|11,503
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|160,581,322
確診累積
+286,258(較上日)
|3,334,668
死亡個案
+7,144(較上日)
|139,756,979
治癒人數
+349,412(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|30,923
|33,550,115
|27,037,766
|596,946
|印度
|41,176
|23,340,426
|19,376,650
|254,225
|巴西
|71,018
|15,285,048
|13,847,191
|425,711
|法國
|19,513
|5,861,384
|4,951,745
|107,096
|土耳其
|14,497
|5,059,433
|4,766,124
|43,589
|俄羅斯
|0
|4,896,842
|4,509,915
|113,976
|英國
|2,474
|4,455,440
|4,253,367
|127,890
|意大利
|0
|4,123,230
|3,636,089
|123,282
|西班牙
|4,941
|3,586,333
|3,283,915
|79,100
|德國
|5,367
|3,547,901
|3,220,300
|85,757
|阿根廷
|25,976
|3,191,097
|2,854,364
|68,311
|哥倫比亞
|16,425
|3,031,726
|2,848,153
|78,771
|波蘭
|0
|2,838,180
|2,580,245
|70,336
|伊朗
|0
|2,691,352
|2,144,197
|75,568
|墨西哥
|1,897
|2,368,393
|1,891,052
|219,323
|烏克蘭
|0
|2,180,429
|1,828,877
|48,544
|秘魯
|4,869
|1,858,239
|1,803,054
|64,691
|印尼
|0
|1,723,596
|1,580,207
|47,465
|捷克
|0
|1,646,981
|1,583,590
|29,749
|南非
|1,548
|1,599,272
|1,519,258
|54,896
|美國疫情全球數據
|33,550,115
確診累積
+30,923(較上日)
|596,946
死亡個案
+681(較上日)
|27,037,766
治癒人數
+51,389(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|1,497
|3,762,312
|2,006,010
|62,363
|德克薩斯州
|2,973
|2,925,244
|2,789,291
|50,944
|佛羅里達州
|3,263
|2,275,365
|1,859,688
|35,849
|紐約州
|1,787
|2,124,678
|1,572,462
|53,068
|伊利諾伊州
|1,562
|1,357,953
|1,241,439
|24,617
|賓夕法尼亞州
|0
|1,181,865
|1,059,364
|26,707
|佐治亞州
|958
|1,111,376
|948,859
|20,391
|俄亥俄州
|1,411
|1,085,733
|1,038,027
|19,441
|新澤西州
|561
|1,008,607
|814,791
|25,841
|北卡羅萊納州
|699
|984,950
|950,929
|12,801
|中國大陸疫情全球數據
|90,799
確診累積
+16(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|85,861
治癒人數
+26(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,158
|63,640
|4,512
|廣東
|8
|2,381
|2,316
|8
|上海
|3
|2,023
|1,955
|7
|黑龍江
|0
|1,610
|1,597
|13
|浙江
|1
|1,347
|1,323
|1
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|河南
|0
|1,312
|1,289
|22
|北京
|0
|1,057
|1,046
|9
|湖南
|0
|1,046
|1,038
|4
|四川
|1
|998
|964
|3
|香港疫情全球數據
|11,813
確診累積
0(較上日)
|210
死亡個案
0(較上日)
|11,503
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,167
|1,140
|16
|觀塘區
|0
|875
|854
|17
|黃大仙區
|0
|862
|821
|39
|九龍城區
|0
|791
|759
|18
|深水埗區
|0
|664
|638
|24
|東區
|0
|662
|641
|12
|元朗區
|0
|630
|622
|8
|沙田區
|0
|627
|617
|10
|葵青區
|0
|602
|592
|6
|中西區
|0
|544
|538
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫