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新型冠狀肺炎全球疫情（05月12日 時間12:00）

國際形勢 12:00 2021/05/12

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（05月12日　時間12:00）
香港疫情全球數據
11,813
確診/疑似
0(較上日)		 210
死亡個案
0(較上日)		 11,503
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
160,581,322
確診累積
+286,258(較上日)		 3,334,668
死亡個案
+7,144(較上日)		 139,756,979
治癒人數
+349,412(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 30,923 33,550,115 27,037,766 596,946
印度 41,176 23,340,426 19,376,650 254,225
巴西 71,018 15,285,048 13,847,191 425,711
法國 19,513 5,861,384 4,951,745 107,096
土耳其 14,497 5,059,433 4,766,124 43,589
俄羅斯 0 4,896,842 4,509,915 113,976
英國 2,474 4,455,440 4,253,367 127,890
意大利 0 4,123,230 3,636,089 123,282
西班牙 4,941 3,586,333 3,283,915 79,100
德國 5,367 3,547,901 3,220,300 85,757
阿根廷 25,976 3,191,097 2,854,364 68,311
哥倫比亞 16,425 3,031,726 2,848,153 78,771
波蘭 0 2,838,180 2,580,245 70,336
伊朗 0 2,691,352 2,144,197 75,568
墨西哥 1,897 2,368,393 1,891,052 219,323
烏克蘭 0 2,180,429 1,828,877 48,544
秘魯 4,869 1,858,239 1,803,054 64,691
印尼 0 1,723,596 1,580,207 47,465
捷克 0 1,646,981 1,583,590 29,749
南非 1,548 1,599,272 1,519,258 54,896
美國疫情全球數據
33,550,115
確診累積
+30,923(較上日)		 596,946
死亡個案
+681(較上日)		 27,037,766
治癒人數
+51,389(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 1,497 3,762,312 2,006,010 62,363
德克薩斯州 2,973 2,925,244 2,789,291 50,944
佛羅里達州 3,263 2,275,365 1,859,688 35,849
紐約州 1,787 2,124,678 1,572,462 53,068
伊利諾伊州 1,562 1,357,953 1,241,439 24,617
賓夕法尼亞州 0 1,181,865 1,059,364 26,707
佐治亞州 958 1,111,376 948,859 20,391
俄亥俄州 1,411 1,085,733 1,038,027 19,441
新澤西州 561 1,008,607 814,791 25,841
北卡羅萊納州 699 984,950 950,929 12,801
中國大陸疫情全球數據
90,799
確診累積
+16(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 85,861
治癒人數
+26(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,158 63,640 4,512
廣東 8 2,381 2,316 8
上海 3 2,023 1,955 7
黑龍江 0 1,610 1,597 13
浙江 1 1,347 1,323 1
河北 0 1,317 1,310 7
河南 0 1,312 1,289 22
北京 0 1,057 1,046 9
湖南 0 1,046 1,038 4
四川 1 998 964 3
香港疫情全球數據
11,813
確診累積
0(較上日)		 210
死亡個案
0(較上日)		 11,503
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,167 1,140 16
觀塘區 0 875 854 17
黃大仙區 0 862 821 39
九龍城區 0 791 759 18
深水埗區 0 664 638 24
東區 0 662 641 12
元朗區 0 630 622 8
沙田區 0 627 617 10
葵青區 0 602 592 6
中西區 0 544 538 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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