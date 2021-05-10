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新型冠狀肺炎全球疫情（05月10日 時間00:00）

國際形勢 00:00 2021/05/10

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（05月10日　時間00:00）
香港疫情全球數據
11,808
確診/疑似
0(較上日)		 210
死亡個案
0(較上日)		 11,493
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
158,994,170
確診累積
0(較上日)		 3,305,456
死亡個案
0(較上日)		 137,790,733
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 0 33,456,075 26,881,633 595,612
印度 0 22,585,749 18,591,134 245,057
巴西 0 15,150,628 13,677,668 421,484
法國 0 5,829,166 4,832,981 106,438
土耳其 0 5,016,141 4,691,224 42,746
俄羅斯 0 4,880,262 4,496,132 113,326
英國 0 4,448,808 4,248,211 127,863
意大利 0 4,111,210 3,604,523 122,833
西班牙 0 3,567,408 3,248,010 78,792
德國 0 3,530,887 3,172,850 85,324
阿根廷 0 3,136,158 2,798,328 67,042
哥倫比亞 0 2,985,536 2,806,310 77,359
波蘭 0 2,833,052 2,569,501 70,012
伊朗 0 2,654,811 2,109,702 74,910
墨西哥 0 2,364,617 1,884,008 218,928
烏克蘭 0 2,175,151 1,811,171 48,294
秘魯 0 1,845,056 1,793,390 63,826
印尼 0 1,713,684 1,568,277 47,012
捷克 0 1,645,061 1,575,449 29,667
南非 0 1,594,817 1,514,088 54,724
美國疫情全球數據
33,456,075
確診累積
0(較上日)		 595,612
死亡個案
0(較上日)		 26,881,633
治癒人數
0(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 3,757,645 2,001,995 62,278
德克薩斯州 0 2,918,297 2,780,447 50,859
佛羅里達州 0 2,266,575 1,840,547 35,710
紐約州 0 2,118,722 1,548,999 52,939
伊利諾伊州 0 1,353,226 1,232,679 24,546
賓夕法尼亞州 0 1,176,855 1,055,059 26,636
佐治亞州 0 1,109,330 941,170 20,368
俄亥俄州 0 1,082,815 1,033,667 19,428
新澤西州 0 1,007,555 804,204 25,791
北卡羅萊納州 0 980,498 938,740 12,780
中國大陸疫情全球數據
90,758
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 85,813
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,158 63,640 4,512
廣東 0 2,370 2,307 8
上海 0 2,012 1,947 7
黑龍江 0 1,610 1,597 13
浙江 0 1,345 1,322 1
河北 0 1,317 1,310 7
河南 0 1,312 1,289 22
北京 0 1,057 1,046 9
湖南 0 1,045 1,037 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
11,808
確診累積
0(較上日)		 210
死亡個案
0(較上日)		 11,493
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,167 1,140 16
觀塘區 0 875 854 17
黃大仙區 0 862 821 39
九龍城區 0 791 759 18
深水埗區 0 664 638 24
東區 0 662 641 12
元朗區 0 630 622 8
沙田區 0 627 617 10
葵青區 0 602 592 6
中西區 0 544 538 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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