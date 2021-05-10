下一篇文章
日本單日確診數超7,000 15縣破紀錄新高
|新型冠狀肺炎全球疫情（05月10日 時間00:00）
|香港疫情全球數據
|11,808
確診/疑似
0(較上日)
|210
死亡個案
0(較上日)
|11,493
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|158,994,170
確診累積
0(較上日)
|3,305,456
死亡個案
0(較上日)
|137,790,733
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|0
|33,456,075
|26,881,633
|595,612
|印度
|0
|22,585,749
|18,591,134
|245,057
|巴西
|0
|15,150,628
|13,677,668
|421,484
|法國
|0
|5,829,166
|4,832,981
|106,438
|土耳其
|0
|5,016,141
|4,691,224
|42,746
|俄羅斯
|0
|4,880,262
|4,496,132
|113,326
|英國
|0
|4,448,808
|4,248,211
|127,863
|意大利
|0
|4,111,210
|3,604,523
|122,833
|西班牙
|0
|3,567,408
|3,248,010
|78,792
|德國
|0
|3,530,887
|3,172,850
|85,324
|阿根廷
|0
|3,136,158
|2,798,328
|67,042
|哥倫比亞
|0
|2,985,536
|2,806,310
|77,359
|波蘭
|0
|2,833,052
|2,569,501
|70,012
|伊朗
|0
|2,654,811
|2,109,702
|74,910
|墨西哥
|0
|2,364,617
|1,884,008
|218,928
|烏克蘭
|0
|2,175,151
|1,811,171
|48,294
|秘魯
|0
|1,845,056
|1,793,390
|63,826
|印尼
|0
|1,713,684
|1,568,277
|47,012
|捷克
|0
|1,645,061
|1,575,449
|29,667
|南非
|0
|1,594,817
|1,514,088
|54,724
|美國疫情全球數據
|33,456,075
確診累積
0(較上日)
|595,612
死亡個案
0(較上日)
|26,881,633
治癒人數
0(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|3,757,645
|2,001,995
|62,278
|德克薩斯州
|0
|2,918,297
|2,780,447
|50,859
|佛羅里達州
|0
|2,266,575
|1,840,547
|35,710
|紐約州
|0
|2,118,722
|1,548,999
|52,939
|伊利諾伊州
|0
|1,353,226
|1,232,679
|24,546
|賓夕法尼亞州
|0
|1,176,855
|1,055,059
|26,636
|佐治亞州
|0
|1,109,330
|941,170
|20,368
|俄亥俄州
|0
|1,082,815
|1,033,667
|19,428
|新澤西州
|0
|1,007,555
|804,204
|25,791
|北卡羅萊納州
|0
|980,498
|938,740
|12,780
|中國大陸疫情全球數據
|90,758
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|85,813
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,158
|63,640
|4,512
|廣東
|0
|2,370
|2,307
|8
|上海
|0
|2,012
|1,947
|7
|黑龍江
|0
|1,610
|1,597
|13
|浙江
|0
|1,345
|1,322
|1
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|河南
|0
|1,312
|1,289
|22
|北京
|0
|1,057
|1,046
|9
|湖南
|0
|1,045
|1,037
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|11,808
確診累積
0(較上日)
|210
死亡個案
0(較上日)
|11,493
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,167
|1,140
|16
|觀塘區
|0
|875
|854
|17
|黃大仙區
|0
|862
|821
|39
|九龍城區
|0
|791
|759
|18
|深水埗區
|0
|664
|638
|24
|東區
|0
|662
|641
|12
|元朗區
|0
|630
|622
|8
|沙田區
|0
|627
|617
|10
|葵青區
|0
|602
|592
|6
|中西區
|0
|544
|538
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫