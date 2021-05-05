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【印度疫情】英國醫生形容似戰亂國家 猶如恐怖電影
|新型冠狀肺炎全球疫情（05月05日 時間12:00）
|香港疫情全球數據
|11,791
確診/疑似
0(較上日)
|210
死亡個案
0(較上日)
|11,451
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|155,227,450
確診累積
+344,463(較上日)
|3,244,382
死亡個案
+8,318(較上日)
|133,826,947
治癒人數
+421,171(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|39,809
|33,274,659
|26,387,699
|592,409
|印度
|76,803
|20,658,234
|16,938,400
|226,169
|巴西
|69,378
|14,860,812
|13,442,996
|411,854
|法國
|24,223
|5,741,537
|4,717,083
|105,548
|土耳其
|28,997
|4,929,118
|4,554,037
|41,527
|俄羅斯
|0
|4,839,514
|4,457,044
|111,535
|英國
|9
|4,439,489
|4,234,772
|127,803
|意大利
|0
|4,059,821
|3,524,194
|121,738
|西班牙
|4,515
|3,544,945
|3,222,697
|78,399
|德國
|6,613
|3,450,663
|3,084,700
|84,285
|阿根廷
|26,238
|3,047,417
|2,717,458
|65,202
|哥倫比亞
|14,551
|2,919,805
|2,737,757
|75,627
|波蘭
|0
|2,808,052
|2,536,931
|68,133
|伊朗
|0
|2,575,737
|2,022,586
|73,219
|墨西哥
|3,064
|2,352,964
|1,875,211
|217,740
|烏克蘭
|0
|2,143,427
|1,740,385
|46,781
|秘魯
|4,562
|1,818,689
|1,761,205
|62,674
|印尼
|0
|1,686,373
|1,541,149
|46,137
|捷克
|0
|1,636,836
|1,565,481
|29,421
|南非
|1,187
|1,586,148
|1,509,656
|54,511
|美國疫情全球數據
|33,274,659
確診累積
+39,809(較上日)
|592,409
死亡個案
+810(較上日)
|26,387,699
治癒人數
+57,842(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|2,238
|3,750,088
|1,997,147
|62,029
|德克薩斯州
|2,857
|2,909,031
|2,769,860
|50,598
|佛羅里達州
|3,682
|2,249,535
|1,817,665
|35,399
|紐約州
|2,776
|2,107,320
|1,521,170
|52,768
|伊利諾伊州
|2,211
|1,343,988
|1,220,720
|24,410
|賓夕法尼亞州
|0
|1,166,208
|1,033,840
|26,440
|佐治亞州
|1,178
|1,104,837
|926,319
|20,241
|俄亥俄州
|1,285
|1,077,284
|1,026,498
|19,344
|新澤西州
|1,004
|1,001,997
|789,277
|25,658
|北卡羅萊納州
|981
|975,300
|938,740
|12,700
|中國大陸疫情全球數據
|90,721
確診累積
+7(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|85,766
治癒人數
+20(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,158
|63,640
|4,512
|廣東
|1
|2,359
|2,294
|8
|上海
|0
|1,999
|1,930
|7
|黑龍江
|0
|1,610
|1,597
|13
|浙江
|0
|1,344
|1,322
|1
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|河南
|0
|1,312
|1,288
|22
|北京
|0
|1,057
|1,045
|9
|湖南
|0
|1,044
|1,037
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|11,791
確診累積
0(較上日)
|210
死亡個案
0(較上日)
|11,451
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,148
|1,123
|16
|觀塘區
|0
|875
|850
|17
|黃大仙區
|0
|861
|817
|39
|九龍城區
|0
|770
|749
|18
|深水埗區
|0
|664
|637
|24
|東區
|0
|657
|620
|12
|元朗區
|0
|630
|615
|8
|沙田區
|0
|627
|615
|10
|葵青區
|0
|599
|591
|6
|中西區
|0
|533
|516
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫