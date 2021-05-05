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新型冠狀肺炎全球疫情（05月05日 時間12:00）

國際形勢 12:00 2021/05/05

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（05月05日　時間12:00）
香港疫情全球數據
11,791
確診/疑似
0(較上日)		 210
死亡個案
0(較上日)		 11,451
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
155,227,450
確診累積
+344,463(較上日)		 3,244,382
死亡個案
+8,318(較上日)		 133,826,947
治癒人數
+421,171(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 39,809 33,274,659 26,387,699 592,409
印度 76,803 20,658,234 16,938,400 226,169
巴西 69,378 14,860,812 13,442,996 411,854
法國 24,223 5,741,537 4,717,083 105,548
土耳其 28,997 4,929,118 4,554,037 41,527
俄羅斯 0 4,839,514 4,457,044 111,535
英國 9 4,439,489 4,234,772 127,803
意大利 0 4,059,821 3,524,194 121,738
西班牙 4,515 3,544,945 3,222,697 78,399
德國 6,613 3,450,663 3,084,700 84,285
阿根廷 26,238 3,047,417 2,717,458 65,202
哥倫比亞 14,551 2,919,805 2,737,757 75,627
波蘭 0 2,808,052 2,536,931 68,133
伊朗 0 2,575,737 2,022,586 73,219
墨西哥 3,064 2,352,964 1,875,211 217,740
烏克蘭 0 2,143,427 1,740,385 46,781
秘魯 4,562 1,818,689 1,761,205 62,674
印尼 0 1,686,373 1,541,149 46,137
捷克 0 1,636,836 1,565,481 29,421
南非 1,187 1,586,148 1,509,656 54,511
美國疫情全球數據
33,274,659
確診累積
+39,809(較上日)		 592,409
死亡個案
+810(較上日)		 26,387,699
治癒人數
+57,842(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 2,238 3,750,088 1,997,147 62,029
德克薩斯州 2,857 2,909,031 2,769,860 50,598
佛羅里達州 3,682 2,249,535 1,817,665 35,399
紐約州 2,776 2,107,320 1,521,170 52,768
伊利諾伊州 2,211 1,343,988 1,220,720 24,410
賓夕法尼亞州 0 1,166,208 1,033,840 26,440
佐治亞州 1,178 1,104,837 926,319 20,241
俄亥俄州 1,285 1,077,284 1,026,498 19,344
新澤西州 1,004 1,001,997 789,277 25,658
北卡羅萊納州 981 975,300 938,740 12,700
中國大陸疫情全球數據
90,721
確診累積
+7(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 85,766
治癒人數
+20(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,158 63,640 4,512
廣東 1 2,359 2,294 8
上海 0 1,999 1,930 7
黑龍江 0 1,610 1,597 13
浙江 0 1,344 1,322 1
河北 0 1,317 1,310 7
河南 0 1,312 1,288 22
北京 0 1,057 1,045 9
湖南 0 1,044 1,037 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
11,791
確診累積
0(較上日)		 210
死亡個案
0(較上日)		 11,451
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,148 1,123 16
觀塘區 0 875 850 17
黃大仙區 0 861 817 39
九龍城區 0 770 749 18
深水埗區 0 664 637 24
東區 0 657 620 12
元朗區 0 630 615 8
沙田區 0 627 615 10
葵青區 0 599 591 6
中西區 0 533 516 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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