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新型冠狀肺炎全球疫情（05月04日 時間13:00）

國際形勢 13:00 2021/05/04

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（05月04日　時間13:00）
香港疫情全球數據
11,787
確診/疑似
0(較上日)		 210
死亡個案
0(較上日)		 11,447
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
154,444,979
確診累積
+374,388(較上日)		 3,230,420
死亡個案
+6,671(較上日)		 132,969,782
治癒人數
+504,460(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 48,620 33,230,561 26,328,796 591,514
印度 153,650 20,282,833 16,613,292 222,408
巴西 36,524 14,791,434 13,336,476 408,829
法國 3,767 5,717,160 4,656,418 105,291
土耳其 24,733 4,900,121 4,515,819 41,191
俄羅斯 0 4,831,744 4,450,289 111,198
英國 1,671 4,437,505 4,231,750 127,797
意大利 0 4,050,708 3,505,717 121,433
西班牙 16,353 3,540,430 3,222,697 78,293
德國 2,929 3,438,186 3,061,500 84,020
阿根廷 15,920 3,021,179 2,698,072 64,792
哥倫比亞 11,599 2,905,254 2,721,317 75,164
波蘭 0 2,805,756 2,529,844 68,105
伊朗 0 2,555,587 2,004,949 72,875
墨西哥 1,027 2,349,900 1,872,375 217,345
烏克蘭 0 2,140,838 1,732,495 46,607
秘魯 3,129 1,814,127 1,761,205 62,375
印尼 0 1,682,004 1,535,491 45,949
捷克 0 1,634,619 1,562,295 29,365
南非 897 1,584,961 1,508,558 54,452
美國疫情全球數據
33,230,561
確診累積
+48,620(較上日)		 591,514
死亡個案
+443(較上日)		 26,328,796
治癒人數
+86,892(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 2,364 3,747,850 1,995,600 61,965
德克薩斯州 4,178 2,906,174 2,766,401 50,545
佛羅里達州 3,075 2,245,853 1,812,615 35,307
紐約州 2,272 2,104,544 1,512,568 52,682
伊利諾伊州 2,049 1,341,777 1,218,167 24,389
賓夕法尼亞州 2,368 1,163,552 1,031,052 26,388
佐治亞州 870 1,103,659 923,696 20,227
俄亥俄州 995 1,075,999 1,024,164 19,284
新澤西州 983 1,000,993 785,584 25,616
北卡羅萊納州 4,567 974,319 938,740 12,691
中國大陸疫情全球數據
90,714
確診累積
+17(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 85,753
治癒人數
+17(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,158 63,640 4,512
廣東 4 2,358 2,292 8
上海 3 1,999 1,926 7
黑龍江 0 1,610 1,597 13
浙江 0 1,344 1,322 1
河北 0 1,317 1,310 7
河南 0 1,312 1,288 22
北京 0 1,057 1,043 9
湖南 0 1,044 1,037 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
11,787
確診累積
0(較上日)		 210
死亡個案
0(較上日)		 11,447
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,148 1,123 16
觀塘區 0 875 850 17
黃大仙區 0 861 817 39
九龍城區 0 770 749 18
深水埗區 0 664 637 24
東區 0 657 620 12
元朗區 0 630 615 8
沙田區 0 627 615 10
葵青區 0 599 591 6
中西區 0 533 516 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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