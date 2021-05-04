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特朗普帳戶被停近4個月 Facebook將決定是否恢復
|新型冠狀肺炎全球疫情（05月04日 時間13:00）
|香港疫情全球數據
|11,787
確診/疑似
0(較上日)
|210
死亡個案
0(較上日)
|11,447
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|154,444,979
確診累積
+374,388(較上日)
|3,230,420
死亡個案
+6,671(較上日)
|132,969,782
治癒人數
+504,460(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|48,620
|33,230,561
|26,328,796
|591,514
|印度
|153,650
|20,282,833
|16,613,292
|222,408
|巴西
|36,524
|14,791,434
|13,336,476
|408,829
|法國
|3,767
|5,717,160
|4,656,418
|105,291
|土耳其
|24,733
|4,900,121
|4,515,819
|41,191
|俄羅斯
|0
|4,831,744
|4,450,289
|111,198
|英國
|1,671
|4,437,505
|4,231,750
|127,797
|意大利
|0
|4,050,708
|3,505,717
|121,433
|西班牙
|16,353
|3,540,430
|3,222,697
|78,293
|德國
|2,929
|3,438,186
|3,061,500
|84,020
|阿根廷
|15,920
|3,021,179
|2,698,072
|64,792
|哥倫比亞
|11,599
|2,905,254
|2,721,317
|75,164
|波蘭
|0
|2,805,756
|2,529,844
|68,105
|伊朗
|0
|2,555,587
|2,004,949
|72,875
|墨西哥
|1,027
|2,349,900
|1,872,375
|217,345
|烏克蘭
|0
|2,140,838
|1,732,495
|46,607
|秘魯
|3,129
|1,814,127
|1,761,205
|62,375
|印尼
|0
|1,682,004
|1,535,491
|45,949
|捷克
|0
|1,634,619
|1,562,295
|29,365
|南非
|897
|1,584,961
|1,508,558
|54,452
|美國疫情全球數據
|33,230,561
確診累積
+48,620(較上日)
|591,514
死亡個案
+443(較上日)
|26,328,796
治癒人數
+86,892(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|2,364
|3,747,850
|1,995,600
|61,965
|德克薩斯州
|4,178
|2,906,174
|2,766,401
|50,545
|佛羅里達州
|3,075
|2,245,853
|1,812,615
|35,307
|紐約州
|2,272
|2,104,544
|1,512,568
|52,682
|伊利諾伊州
|2,049
|1,341,777
|1,218,167
|24,389
|賓夕法尼亞州
|2,368
|1,163,552
|1,031,052
|26,388
|佐治亞州
|870
|1,103,659
|923,696
|20,227
|俄亥俄州
|995
|1,075,999
|1,024,164
|19,284
|新澤西州
|983
|1,000,993
|785,584
|25,616
|北卡羅萊納州
|4,567
|974,319
|938,740
|12,691
|中國大陸疫情全球數據
|90,714
確診累積
+17(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|85,753
治癒人數
+17(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,158
|63,640
|4,512
|廣東
|4
|2,358
|2,292
|8
|上海
|3
|1,999
|1,926
|7
|黑龍江
|0
|1,610
|1,597
|13
|浙江
|0
|1,344
|1,322
|1
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|河南
|0
|1,312
|1,288
|22
|北京
|0
|1,057
|1,043
|9
|湖南
|0
|1,044
|1,037
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|11,787
確診累積
0(較上日)
|210
死亡個案
0(較上日)
|11,447
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,148
|1,123
|16
|觀塘區
|0
|875
|850
|17
|黃大仙區
|0
|861
|817
|39
|九龍城區
|0
|770
|749
|18
|深水埗區
|0
|664
|637
|24
|東區
|0
|657
|620
|12
|元朗區
|0
|630
|615
|8
|沙田區
|0
|627
|615
|10
|葵青區
|0
|599
|591
|6
|中西區
|0
|533
|516
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫