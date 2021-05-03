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新型冠狀肺炎全球疫情（05月03日 時間17:00）

國際形勢 17:00 2021/05/03

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（05月03日　時間17:00）
香港疫情全球數據
11,787
確診/疑似
+2(較上日)		 210
死亡個案
0(較上日)		 11,445
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
153,780,647
確診累積
+259,009(較上日)		 3,220,508
死亡個案
+5,552(較上日)		 132,207,892
治癒人數
+414,809(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 32,497 33,180,441 26,241,621 591,062
印度 56,227 19,925,604 16,293,003 218,959
巴西 28,935 14,754,910 13,278,718 407,775
法國 9,888 5,713,393 4,636,940 104,980
土耳其 25,980 4,875,388 4,480,381 40,844
俄羅斯 8,489 4,831,744 4,450,289 111,198
英國 1,671 4,435,831 4,221,582 127,796
意大利 0 4,044,762 3,492,679 121,177
西班牙 0 3,524,077 3,206,273 78,216
德國 6,811 3,432,676 3,051,730 83,826
阿根廷 11,394 3,005,259 2,676,197 64,252
哥倫比亞 15,909 2,893,655 2,700,594 74,700
波蘭 2,523 2,805,756 2,529,844 68,105
伊朗 0 2,534,855 1,988,165 72,484
墨西哥 1,093 2,348,873 1,869,529 217,233
烏克蘭 2,758 2,140,717 1,732,477 46,601
秘魯 6,083 1,810,998 1,754,905 62,126
印尼 0 1,677,274 1,530,718 45,796
捷克 505 1,634,619 1,562,295 29,365
南非 1,222 1,584,064 1,507,778 54,417
美國疫情全球數據
33,180,441
確診累積
+32,497(較上日)		 591,062
死亡個案
+329(較上日)		 26,241,621
治癒人數
+46,688(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 1,304 3,745,486 1,993,108 61,926
德克薩斯州 1,167 2,901,996 2,761,113 50,536
佛羅里達州 3,841 2,242,778 1,805,359 35,269
紐約州 6,675 2,102,272 1,504,008 52,616
伊利諾伊州 1,860 1,339,728 1,215,780 24,358
賓夕法尼亞州 2,220 1,161,184 1,027,153 26,385
佐治亞州 1,302 1,102,789 920,108 20,212
俄亥俄州 985 1,075,004 1,022,662 19,284
新澤西州 1,198 1,000,010 781,536 25,600
北卡羅萊納州 0 969,752 924,490 12,651
中國大陸疫情全球數據
90,697
確診累積
+11(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 85,738
治癒人數
+16(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,158 63,640 4,512
廣東 4 2,354 2,291 8
上海 5 1,996 1,921 7
黑龍江 0 1,610 1,597 13
浙江 0 1,344 1,322 1
河北 0 1,317 1,310 7
河南 0 1,312 1,288 22
北京 0 1,057 1,043 9
湖南 0 1,044 1,037 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
11,787
確診累積
+2(較上日)		 210
死亡個案
0(較上日)		 11,445
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,148 1,123 16
觀塘區 0 875 850 17
黃大仙區 0 861 817 39
九龍城區 0 770 749 18
深水埗區 0 664 637 24
東區 0 657 620 12
元朗區 0 630 615 8
沙田區 0 627 615 10
葵青區 0 599 591 6
中西區 0 533 516 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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