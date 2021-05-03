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【印度疫情】QA為你解構第二波疫情
|新型冠狀肺炎全球疫情（05月03日 時間17:00）
|香港疫情全球數據
|11,787
確診/疑似
+2(較上日)
|210
死亡個案
0(較上日)
|11,445
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|153,780,647
確診累積
+259,009(較上日)
|3,220,508
死亡個案
+5,552(較上日)
|132,207,892
治癒人數
+414,809(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|32,497
|33,180,441
|26,241,621
|591,062
|印度
|56,227
|19,925,604
|16,293,003
|218,959
|巴西
|28,935
|14,754,910
|13,278,718
|407,775
|法國
|9,888
|5,713,393
|4,636,940
|104,980
|土耳其
|25,980
|4,875,388
|4,480,381
|40,844
|俄羅斯
|8,489
|4,831,744
|4,450,289
|111,198
|英國
|1,671
|4,435,831
|4,221,582
|127,796
|意大利
|0
|4,044,762
|3,492,679
|121,177
|西班牙
|0
|3,524,077
|3,206,273
|78,216
|德國
|6,811
|3,432,676
|3,051,730
|83,826
|阿根廷
|11,394
|3,005,259
|2,676,197
|64,252
|哥倫比亞
|15,909
|2,893,655
|2,700,594
|74,700
|波蘭
|2,523
|2,805,756
|2,529,844
|68,105
|伊朗
|0
|2,534,855
|1,988,165
|72,484
|墨西哥
|1,093
|2,348,873
|1,869,529
|217,233
|烏克蘭
|2,758
|2,140,717
|1,732,477
|46,601
|秘魯
|6,083
|1,810,998
|1,754,905
|62,126
|印尼
|0
|1,677,274
|1,530,718
|45,796
|捷克
|505
|1,634,619
|1,562,295
|29,365
|南非
|1,222
|1,584,064
|1,507,778
|54,417
|美國疫情全球數據
|33,180,441
確診累積
+32,497(較上日)
|591,062
死亡個案
+329(較上日)
|26,241,621
治癒人數
+46,688(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|1,304
|3,745,486
|1,993,108
|61,926
|德克薩斯州
|1,167
|2,901,996
|2,761,113
|50,536
|佛羅里達州
|3,841
|2,242,778
|1,805,359
|35,269
|紐約州
|6,675
|2,102,272
|1,504,008
|52,616
|伊利諾伊州
|1,860
|1,339,728
|1,215,780
|24,358
|賓夕法尼亞州
|2,220
|1,161,184
|1,027,153
|26,385
|佐治亞州
|1,302
|1,102,789
|920,108
|20,212
|俄亥俄州
|985
|1,075,004
|1,022,662
|19,284
|新澤西州
|1,198
|1,000,010
|781,536
|25,600
|北卡羅萊納州
|0
|969,752
|924,490
|12,651
|中國大陸疫情全球數據
|90,697
確診累積
+11(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|85,738
治癒人數
+16(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,158
|63,640
|4,512
|廣東
|4
|2,354
|2,291
|8
|上海
|5
|1,996
|1,921
|7
|黑龍江
|0
|1,610
|1,597
|13
|浙江
|0
|1,344
|1,322
|1
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|河南
|0
|1,312
|1,288
|22
|北京
|0
|1,057
|1,043
|9
|湖南
|0
|1,044
|1,037
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|11,787
確診累積
+2(較上日)
|210
死亡個案
0(較上日)
|11,445
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,148
|1,123
|16
|觀塘區
|0
|875
|850
|17
|黃大仙區
|0
|861
|817
|39
|九龍城區
|0
|770
|749
|18
|深水埗區
|0
|664
|637
|24
|東區
|0
|657
|620
|12
|元朗區
|0
|630
|615
|8
|沙田區
|0
|627
|615
|10
|葵青區
|0
|599
|591
|6
|中西區
|0
|533
|516
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫