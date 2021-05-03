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新型冠狀肺炎全球疫情（05月03日 時間02:00）

國際形勢 02:00 2021/05/03

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（05月03日　時間02:00）
香港疫情全球數據
11,785
確診/疑似
0(較上日)		 210
死亡個案
0(較上日)		 11,445
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
153,595,248
確診累積
+73,610(較上日)		 3,216,033
死亡個案
+1,077(較上日)		 131,898,597
治癒人數
+105,514(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 7,957 33,155,901 26,197,185 590,812
印度 30,994 19,900,371 16,261,820 218,595
巴西 0 14,725,975 13,242,665 406,565
法國 1,651 5,705,156 4,590,376 104,894
土耳其 25,980 4,875,388 4,480,381 40,844
俄羅斯 0 4,823,255 4,443,922 110,862
英國 1,671 4,435,831 4,221,582 127,796
意大利 0 4,044,762 3,492,679 121,177
西班牙 0 3,524,077 3,206,273 78,216
德國 0 3,425,865 3,037,350 83,790
阿根廷 0 2,993,865 2,655,359 64,096
哥倫比亞 0 2,877,746 2,686,399 74,215
波蘭 0 2,803,233 2,520,968 68,068
伊朗 0 2,534,855 1,988,165 72,484
墨西哥 0 2,347,780 1,867,191 217,168
烏克蘭 0 2,137,959 1,726,927 46,447
秘魯 0 1,804,915 1,748,170 61,789
印尼 0 1,677,274 1,530,718 45,796
捷克 0 1,634,114 1,555,215 29,343
南非 0 1,582,842 1,506,732 54,406
美國疫情全球數據
33,155,901
確診累積
+7,957(較上日)		 590,812
死亡個案
+79(較上日)		 26,197,185
治癒人數
+2,252(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 3,744,182 1,992,936 61,865
德克薩斯州 0 2,900,829 2,758,784 50,518
佛羅里達州 0 2,238,937 1,799,224 35,239
紐約州 0 2,095,597 1,486,644 52,526
伊利諾伊州 1,860 1,339,728 1,214,035 24,358
賓夕法尼亞州 2,220 1,161,184 1,027,153 26,385
佐治亞州 0 1,101,487 915,693 20,212
俄亥俄州 0 1,074,019 1,021,062 19,284
新澤西州 0 998,812 779,302 25,588
北卡羅萊納州 0 969,752 924,490 12,651
中國大陸疫情全球數據
90,686
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 85,722
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,158 63,640 4,512
廣東 0 2,350 2,287 8
上海 0 1,991 1,921 7
黑龍江 0 1,610 1,597 13
浙江 0 1,344 1,322 1
河北 0 1,317 1,310 7
河南 0 1,312 1,287 22
北京 0 1,057 1,043 9
湖南 0 1,044 1,037 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
11,785
確診累積
0(較上日)		 210
死亡個案
0(較上日)		 11,445
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,148 1,123 16
觀塘區 0 875 850 17
黃大仙區 0 861 817 39
九龍城區 0 770 749 18
深水埗區 0 664 637 24
東區 0 657 620 12
元朗區 0 630 615 8
沙田區 0 627 615 10
葵青區 0 599 591 6
中西區 0 533 516 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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