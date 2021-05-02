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曼聯球迷衝入奧脫福球場示威
|新型冠狀肺炎全球疫情（05月02日 時間23:00）
|香港疫情全球數據
|11,785
確診/疑似
+2(較上日)
|210
死亡個案
0(較上日)
|11,445
治癒人數
+13(較上日)
|環球疫情全球數據
|153,245,462
確診累積
+552,798(較上日)
|3,212,527
死亡個案
+10,134(較上日)
|131,563,534
治癒人數
+614,136(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|40,206
|33,147,656
|26,194,933
|590,733
|印度
|178,832
|19,614,661
|16,046,195
|216,003
|巴西
|60,013
|14,725,975
|13,242,665
|406,565
|法國
|25,491
|5,703,505
|4,590,376
|104,867
|土耳其
|28,817
|4,849,408
|4,405,199
|40,504
|俄羅斯
|8,697
|4,823,255
|4,443,922
|110,862
|英國
|5
|4,434,160
|4,218,172
|127,782
|意大利
|0
|4,035,617
|3,484,042
|121,033
|西班牙
|0
|3,524,077
|3,206,273
|78,216
|德國
|15,044
|3,425,865
|3,037,220
|83,790
|阿根廷
|16,502
|2,993,865
|2,655,359
|64,096
|哥倫比亞
|18,022
|2,877,746
|2,686,399
|74,215
|波蘭
|4,616
|2,803,233
|2,520,968
|68,068
|伊朗
|18,698
|2,534,855
|1,988,165
|72,484
|墨西哥
|3,025
|2,347,780
|1,867,191
|217,168
|烏克蘭
|5,217
|2,137,959
|1,726,927
|46,447
|秘魯
|5,470
|1,804,915
|1,748,170
|61,789
|印尼
|4,394
|1,677,274
|1,530,718
|45,796
|捷克
|1,182
|1,634,114
|1,555,215
|29,343
|南非
|1,632
|1,582,842
|1,506,732
|54,406
|美國疫情全球數據
|33,147,656
確診累積
+40,206(較上日)
|590,733
死亡個案
+623(較上日)
|26,194,933
治癒人數
+68,168(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|1,540
|3,744,182
|1,992,936
|61,865
|德克薩斯州
|1,880
|2,900,829
|2,758,784
|50,518
|佛羅里達州
|5,419
|2,238,937
|1,799,224
|35,239
|紐約州
|0
|2,095,597
|1,486,644
|52,526
|伊利諾伊州
|2,813
|1,337,868
|1,214,035
|24,330
|賓夕法尼亞州
|2,718
|1,158,964
|1,027,153
|26,365
|佐治亞州
|1,300
|1,101,487
|915,693
|20,212
|俄亥俄州
|1,707
|1,074,019
|1,021,062
|19,284
|新澤西州
|1,589
|998,812
|779,302
|25,588
|北卡羅萊納州
|0
|969,752
|924,490
|12,651
|中國大陸疫情全球數據
|90,686
確診累積
+15(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|85,722
治癒人數
+14(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,158
|63,640
|4,512
|廣東
|6
|2,350
|2,287
|8
|上海
|4
|1,991
|1,921
|7
|黑龍江
|0
|1,610
|1,597
|13
|浙江
|0
|1,344
|1,322
|1
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|河南
|0
|1,312
|1,287
|22
|北京
|0
|1,057
|1,043
|9
|湖南
|0
|1,044
|1,037
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|11,785
確診累積
+2(較上日)
|210
死亡個案
0(較上日)
|11,445
治癒人數
+13(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,148
|1,123
|16
|觀塘區
|0
|875
|850
|17
|黃大仙區
|0
|861
|817
|39
|九龍城區
|0
|770
|749
|18
|深水埗區
|0
|664
|637
|24
|東區
|0
|657
|620
|12
|元朗區
|0
|630
|615
|8
|沙田區
|0
|627
|615
|10
|葵青區
|0
|599
|591
|6
|中西區
|0
|533
|516
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫