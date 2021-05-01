  • 27°C
香港時間 : 2021501日 (六) 10:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（05月01日 時間10:00）

國際形勢 10:00 2021/05/01

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（05月01日　時間10:00）
香港疫情全球數據
11,775
確診/疑似
0(較上日)		 209
死亡個案
0(較上日)		 11,416
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
152,249,321
確診累積
+470,453(較上日)		 3,196,825
死亡個案
+9,293(較上日)		 130,480,701
治癒人數
+496,952(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 58,948 33,103,974 26,125,508 590,055
印度 179,789 19,157,094 15,673,003 211,835
巴西 73,076 14,665,962 13,194,538 404,287
法國 24,134 5,677,832 4,539,909 104,675
土耳其 31,891 4,820,591 4,323,897 40,131
俄羅斯 0 4,805,288 4,427,946 110,128
英國 11 4,432,245 4,214,791 127,775
意大利 0 4,022,653 3,465,676 120,807
西班牙 9,135 3,524,077 3,206,273 78,216
德國 2,682 3,393,721 3,008,640 83,542
阿根廷 22,420 2,977,363 2,634,306 63,865
哥倫比亞 17,790 2,859,724 2,669,308 73,720
波蘭 0 2,792,142 2,496,810 67,502
伊朗 0 2,499,077 1,954,321 71,758
墨西哥 3,821 2,344,755 1,864,914 216,907
烏克蘭 0 2,124,070 1,705,967 45,923
秘魯 7,447 1,799,445 1,736,183 61,477
印尼 0 1,668,368 1,522,634 45,521
捷克 0 1,630,758 1,549,439 29,267
南非 1,674 1,581,210 1,505,620 54,350
美國疫情全球數據
33,103,974
確診累積
+58,948(較上日)		 590,055
死亡個案
+833(較上日)		 26,125,508
治癒人數
+70,160(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 2,098 3,742,642 1,992,268 61,767
德克薩斯州 3,383 2,898,949 2,757,365 50,463
佛羅里達州 5,306 2,233,518 1,795,692 35,172
紐約州 4,074 2,095,597 1,486,644 52,526
伊利諾伊州 3,207 1,335,055 1,211,801 24,291
賓夕法尼亞州 4,462 1,156,246 1,024,394 26,333
佐治亞州 1,464 1,100,187 910,871 20,190
俄亥俄州 1,541 1,072,312 1,018,980 19,284
新澤西州 1,858 997,223 776,861 25,554
北卡羅萊納州 2,231 969,752 924,490 12,651
中國大陸疫情全球數據
90,671
確診累積
+16(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 85,710
治癒人數
+22(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,158 63,640 4,512
廣東 7 2,344 2,287 8
上海 3 1,987 1,914 7
黑龍江 0 1,610 1,597 13
浙江 1 1,344 1,322 1
河北 0 1,317 1,310 7
河南 0 1,312 1,287 22
北京 0 1,057 1,041 9
湖南 0 1,044 1,037 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
11,775
確診累積
0(較上日)		 209
死亡個案
0(較上日)		 11,416
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,148 1,123 16
觀塘區 0 875 850 17
黃大仙區 0 861 817 39
九龍城區 0 770 749 18
深水埗區 0 664 637 24
東區 0 657 620 12
元朗區 0 630 615 8
沙田區 0 627 615 10
葵青區 0 599 591 6
中西區 0 533 516 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

上一篇文章

約翰遜私人號碼免費流傳15年 惹安全疑慮

下一篇文章

【新冠疫苗】全球首動物疫苗面世 多國公司洽購
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【印度疫情】富人逃難避疫 包機去英國索價過百萬
【印度疫情】富人逃難避疫 包機去英國索價過百萬
【印度疫情】日增38萬確診創新高 變種病毒非唯一原因？（第二版）
【印度疫情】日增38萬確診創新高 變種病毒非唯一原因？（第二版）
【印度疫情】全球後勤樞紐恐癱瘓 金融業叫苦
【印度疫情】全球後勤樞紐恐癱瘓 金融業叫苦
【旅遊氣泡】新加坡多9宗本土確診 有人打完兩劑都中招
【旅遊氣泡】新加坡多9宗本土確診 有人打完兩劑都中招
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月01日 時間10:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月01日 時間10:00）