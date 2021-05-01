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約翰遜私人號碼免費流傳15年 惹安全疑慮
|新型冠狀肺炎全球疫情（05月01日 時間10:00）
|香港疫情全球數據
|11,775
確診/疑似
0(較上日)
|209
死亡個案
0(較上日)
|11,416
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|152,249,321
確診累積
+470,453(較上日)
|3,196,825
死亡個案
+9,293(較上日)
|130,480,701
治癒人數
+496,952(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|58,948
|33,103,974
|26,125,508
|590,055
|印度
|179,789
|19,157,094
|15,673,003
|211,835
|巴西
|73,076
|14,665,962
|13,194,538
|404,287
|法國
|24,134
|5,677,832
|4,539,909
|104,675
|土耳其
|31,891
|4,820,591
|4,323,897
|40,131
|俄羅斯
|0
|4,805,288
|4,427,946
|110,128
|英國
|11
|4,432,245
|4,214,791
|127,775
|意大利
|0
|4,022,653
|3,465,676
|120,807
|西班牙
|9,135
|3,524,077
|3,206,273
|78,216
|德國
|2,682
|3,393,721
|3,008,640
|83,542
|阿根廷
|22,420
|2,977,363
|2,634,306
|63,865
|哥倫比亞
|17,790
|2,859,724
|2,669,308
|73,720
|波蘭
|0
|2,792,142
|2,496,810
|67,502
|伊朗
|0
|2,499,077
|1,954,321
|71,758
|墨西哥
|3,821
|2,344,755
|1,864,914
|216,907
|烏克蘭
|0
|2,124,070
|1,705,967
|45,923
|秘魯
|7,447
|1,799,445
|1,736,183
|61,477
|印尼
|0
|1,668,368
|1,522,634
|45,521
|捷克
|0
|1,630,758
|1,549,439
|29,267
|南非
|1,674
|1,581,210
|1,505,620
|54,350
|美國疫情全球數據
|33,103,974
確診累積
+58,948(較上日)
|590,055
死亡個案
+833(較上日)
|26,125,508
治癒人數
+70,160(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|2,098
|3,742,642
|1,992,268
|61,767
|德克薩斯州
|3,383
|2,898,949
|2,757,365
|50,463
|佛羅里達州
|5,306
|2,233,518
|1,795,692
|35,172
|紐約州
|4,074
|2,095,597
|1,486,644
|52,526
|伊利諾伊州
|3,207
|1,335,055
|1,211,801
|24,291
|賓夕法尼亞州
|4,462
|1,156,246
|1,024,394
|26,333
|佐治亞州
|1,464
|1,100,187
|910,871
|20,190
|俄亥俄州
|1,541
|1,072,312
|1,018,980
|19,284
|新澤西州
|1,858
|997,223
|776,861
|25,554
|北卡羅萊納州
|2,231
|969,752
|924,490
|12,651
|中國大陸疫情全球數據
|90,671
確診累積
+16(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|85,710
治癒人數
+22(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,158
|63,640
|4,512
|廣東
|7
|2,344
|2,287
|8
|上海
|3
|1,987
|1,914
|7
|黑龍江
|0
|1,610
|1,597
|13
|浙江
|1
|1,344
|1,322
|1
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|河南
|0
|1,312
|1,287
|22
|北京
|0
|1,057
|1,041
|9
|湖南
|0
|1,044
|1,037
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|11,775
確診累積
0(較上日)
|209
死亡個案
0(較上日)
|11,416
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,148
|1,123
|16
|觀塘區
|0
|875
|850
|17
|黃大仙區
|0
|861
|817
|39
|九龍城區
|0
|770
|749
|18
|深水埗區
|0
|664
|637
|24
|東區
|0
|657
|620
|12
|元朗區
|0
|630
|615
|8
|沙田區
|0
|627
|615
|10
|葵青區
|0
|599
|591
|6
|中西區
|0
|533
|516
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫