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新型冠狀肺炎全球疫情（04月30日 時間11:00）

國際形勢 11:00 2021/04/30

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（04月30日　時間11:00）
香港疫情全球數據
11,771
確診/疑似
0(較上日)		 209
死亡個案
0(較上日)		 11,404
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
151,373,225
確診累積
+421,994(較上日)		 3,182,470
死亡個案
+9,421(較上日)		 129,651,091
治癒人數
+374,298(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 55,000 33,044,068 26,054,771 589,207
印度 72,342 18,754,984 15,373,765 208,313
巴西 69,079 14,592,886 13,152,118 401,417
法國 26,453 5,653,533 4,498,292 104,385
俄羅斯 0 4,796,557 4,419,540 109,731
土耳其 37,674 4,788,700 4,255,714 39,737
英國 2,453 4,429,849 4,210,343 127,759
意大利 14,314 4,009,208 3,449,955 120,544
西班牙 10,143 3,514,942 3,192,970 78,080
德國 10,091 3,376,918 2,987,910 83,221
阿根廷 26,053 2,954,943 2,608,077 63,508
哥倫比亞 17,308 2,841,934 2,650,643 73,230
波蘭 0 2,785,353 2,483,780 67,073
伊朗 0 2,479,805 1,938,064 71,351
墨西哥 3,990 2,340,934 1,861,861 216,447
烏克蘭 0 2,113,880 1,685,659 45,607
秘魯 8,659 1,791,998 1,728,662 61,101
印尼 0 1,662,868 1,517,432 45,334
捷克 0 1,628,536 1,548,014 29,213
南非 1,086 1,579,536 1,504,426 54,331
美國疫情全球數據
33,044,068
確診累積
+55,000(較上日)		 589,207
死亡個案
+795(較上日)		 26,054,771
治癒人數
+57,566(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 1,723 3,740,544 1,990,804 61,671
德克薩斯州 5,127 2,895,566 2,753,742 50,395
佛羅里達州 5,666 2,228,212 1,790,319 35,096
紐約州 4,326 2,091,523 1,478,457 52,482
伊利諾伊州 3,394 1,331,848 1,209,138 24,252
賓夕法尼亞州 507 1,151,784 1,008,830 26,291
佐治亞州 1,444 1,098,723 905,300 20,158
俄亥俄州 1,786 1,070,771 1,016,805 19,188
新澤西州 2,242 995,365 773,194 25,529
北卡羅萊納州 1,985 967,521 924,490 12,631
中國大陸疫情全球數據
90,655
確診累積
+13(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 85,691
治癒人數
+12(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,158 63,640 4,512
廣東 2 2,337 2,283 8
上海 7 1,984 1,909 7
黑龍江 0 1,610 1,597 13
浙江 0 1,343 1,322 1
河北 0 1,317 1,310 7
河南 0 1,312 1,287 22
北京 0 1,057 1,040 9
湖南 0 1,044 1,037 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
11,771
確診累積
0(較上日)		 209
死亡個案
0(較上日)		 11,404
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,148 1,123 16
觀塘區 0 875 850 17
黃大仙區 0 861 817 39
九龍城區 0 770 749 18
深水埗區 0 664 637 24
東區 0 657 620 12
元朗區 0 630 615 8
沙田區 0 627 615 10
葵青區 0 599 591 6
中西區 0 533 516 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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