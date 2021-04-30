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紐約市7月料可重開 3成半成年人已打疫苗
|新型冠狀肺炎全球疫情（04月30日 時間11:00）
|香港疫情全球數據
|11,771
確診/疑似
0(較上日)
|209
死亡個案
0(較上日)
|11,404
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|151,373,225
確診累積
+421,994(較上日)
|3,182,470
死亡個案
+9,421(較上日)
|129,651,091
治癒人數
+374,298(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|55,000
|33,044,068
|26,054,771
|589,207
|印度
|72,342
|18,754,984
|15,373,765
|208,313
|巴西
|69,079
|14,592,886
|13,152,118
|401,417
|法國
|26,453
|5,653,533
|4,498,292
|104,385
|俄羅斯
|0
|4,796,557
|4,419,540
|109,731
|土耳其
|37,674
|4,788,700
|4,255,714
|39,737
|英國
|2,453
|4,429,849
|4,210,343
|127,759
|意大利
|14,314
|4,009,208
|3,449,955
|120,544
|西班牙
|10,143
|3,514,942
|3,192,970
|78,080
|德國
|10,091
|3,376,918
|2,987,910
|83,221
|阿根廷
|26,053
|2,954,943
|2,608,077
|63,508
|哥倫比亞
|17,308
|2,841,934
|2,650,643
|73,230
|波蘭
|0
|2,785,353
|2,483,780
|67,073
|伊朗
|0
|2,479,805
|1,938,064
|71,351
|墨西哥
|3,990
|2,340,934
|1,861,861
|216,447
|烏克蘭
|0
|2,113,880
|1,685,659
|45,607
|秘魯
|8,659
|1,791,998
|1,728,662
|61,101
|印尼
|0
|1,662,868
|1,517,432
|45,334
|捷克
|0
|1,628,536
|1,548,014
|29,213
|南非
|1,086
|1,579,536
|1,504,426
|54,331
|美國疫情全球數據
|33,044,068
確診累積
+55,000(較上日)
|589,207
死亡個案
+795(較上日)
|26,054,771
治癒人數
+57,566(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|1,723
|3,740,544
|1,990,804
|61,671
|德克薩斯州
|5,127
|2,895,566
|2,753,742
|50,395
|佛羅里達州
|5,666
|2,228,212
|1,790,319
|35,096
|紐約州
|4,326
|2,091,523
|1,478,457
|52,482
|伊利諾伊州
|3,394
|1,331,848
|1,209,138
|24,252
|賓夕法尼亞州
|507
|1,151,784
|1,008,830
|26,291
|佐治亞州
|1,444
|1,098,723
|905,300
|20,158
|俄亥俄州
|1,786
|1,070,771
|1,016,805
|19,188
|新澤西州
|2,242
|995,365
|773,194
|25,529
|北卡羅萊納州
|1,985
|967,521
|924,490
|12,631
|中國大陸疫情全球數據
|90,655
確診累積
+13(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|85,691
治癒人數
+12(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,158
|63,640
|4,512
|廣東
|2
|2,337
|2,283
|8
|上海
|7
|1,984
|1,909
|7
|黑龍江
|0
|1,610
|1,597
|13
|浙江
|0
|1,343
|1,322
|1
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|河南
|0
|1,312
|1,287
|22
|北京
|0
|1,057
|1,040
|9
|湖南
|0
|1,044
|1,037
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|11,771
確診累積
0(較上日)
|209
死亡個案
0(較上日)
|11,404
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,148
|1,123
|16
|觀塘區
|0
|875
|850
|17
|黃大仙區
|0
|861
|817
|39
|九龍城區
|0
|770
|749
|18
|深水埗區
|0
|664
|637
|24
|東區
|0
|657
|620
|12
|元朗區
|0
|630
|615
|8
|沙田區
|0
|627
|615
|10
|葵青區
|0
|599
|591
|6
|中西區
|0
|533
|516
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫