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英國年底推自動駕駛車道 限速60以下
|新型冠狀肺炎全球疫情（04月28日 時間16:00）
|香港疫情全球數據
|11,756
確診/疑似
+7(較上日)
|209
死亡個案
0(較上日)
|11,379
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|149,622,855
確診累積
+489,628(較上日)
|3,152,863
死亡個案
+10,344(較上日)
|128,112,814
治癒人數
+510,721(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|49,967
|32,927,091
|25,931,891
|587,384
|印度
|129,619
|17,997,267
|14,817,371
|201,187
|巴西
|76,085
|14,446,541
|12,992,442
|395,324
|法國
|30,322
|5,595,403
|4,441,986
|103,762
|俄羅斯
|0
|4,779,425
|4,402,678
|108,980
|土耳其
|43,301
|4,710,582
|4,167,263
|39,057
|英國
|2,697
|4,425,259
|4,202,311
|127,705
|意大利
|0
|3,981,512
|3,413,451
|119,912
|西班牙
|7,665
|3,496,134
|3,186,967
|77,855
|德國
|21,234
|3,338,564
|2,960,900
|82,698
|阿根廷
|25,495
|2,905,172
|2,563,223
|62,599
|哥倫比亞
|17,578
|2,804,881
|2,616,821
|72,235
|波蘭
|0
|2,768,034
|2,467,036
|65,897
|伊朗
|0
|2,438,193
|1,907,190
|70,532
|墨西哥
|3,592
|2,333,126
|1,856,543
|215,547
|烏克蘭
|9,590
|2,102,011
|1,666,920
|45,204
|秘魯
|6,876
|1,775,062
|1,714,995
|60,416
|印尼
|0
|1,651,794
|1,506,599
|44,939
|捷克
|3,256
|1,626,033
|1,542,244
|29,141
|南非
|880
|1,577,200
|1,502,986
|54,237
|美國疫情全球數據
|32,927,091
確診累積
+49,967(較上日)
|587,384
死亡個案
+734(較上日)
|25,931,891
治癒人數
+45,151(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|2,236
|3,737,244
|1,987,795
|61,524
|德克薩斯州
|4,064
|2,886,587
|2,746,652
|50,252
|佛羅里達州
|5,271
|2,217,368
|1,775,416
|34,970
|紐約州
|2,953
|2,083,832
|1,459,899
|52,396
|伊利諾伊州
|2,556
|1,325,726
|1,204,006
|24,174
|賓夕法尼亞州
|3,661
|1,144,880
|1,002,663
|26,175
|佐治亞州
|1,299
|1,095,879
|895,644
|20,027
|俄亥俄州
|1,560
|1,067,262
|1,012,240
|19,188
|新澤西州
|2,124
|991,010
|766,393
|25,460
|北卡羅萊納州
|1,148
|963,771
|924,490
|12,583
|中國大陸疫情全球數據
|90,622
確診累積
+12(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|85,669
治癒人數
+15(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,157
|63,640
|4,512
|廣東
|3
|2,334
|2,282
|8
|上海
|2
|1,972
|1,903
|7
|黑龍江
|0
|1,610
|1,597
|13
|浙江
|0
|1,332
|1,320
|1
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|河南
|0
|1,312
|1,286
|22
|北京
|0
|1,057
|1,039
|9
|湖南
|0
|1,044
|1,037
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|11,756
確診累積
+7(較上日)
|209
死亡個案
0(較上日)
|11,379
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,148
|1,123
|16
|觀塘區
|0
|875
|850
|17
|黃大仙區
|0
|861
|817
|39
|九龍城區
|0
|770
|749
|18
|深水埗區
|0
|664
|637
|24
|東區
|0
|657
|620
|12
|元朗區
|0
|630
|615
|8
|沙田區
|0
|627
|615
|10
|葵青區
|0
|599
|591
|6
|中西區
|0
|533
|516
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫