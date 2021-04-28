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新型冠狀肺炎全球疫情（04月28日 時間16:00）

國際形勢 16:00 2021/04/28

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（04月28日　時間16:00）
香港疫情全球數據
11,756
確診/疑似
+7(較上日)		 209
死亡個案
0(較上日)		 11,379
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
149,622,855
確診累積
+489,628(較上日)		 3,152,863
死亡個案
+10,344(較上日)		 128,112,814
治癒人數
+510,721(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 49,967 32,927,091 25,931,891 587,384
印度 129,619 17,997,267 14,817,371 201,187
巴西 76,085 14,446,541 12,992,442 395,324
法國 30,322 5,595,403 4,441,986 103,762
俄羅斯 0 4,779,425 4,402,678 108,980
土耳其 43,301 4,710,582 4,167,263 39,057
英國 2,697 4,425,259 4,202,311 127,705
意大利 0 3,981,512 3,413,451 119,912
西班牙 7,665 3,496,134 3,186,967 77,855
德國 21,234 3,338,564 2,960,900 82,698
阿根廷 25,495 2,905,172 2,563,223 62,599
哥倫比亞 17,578 2,804,881 2,616,821 72,235
波蘭 0 2,768,034 2,467,036 65,897
伊朗 0 2,438,193 1,907,190 70,532
墨西哥 3,592 2,333,126 1,856,543 215,547
烏克蘭 9,590 2,102,011 1,666,920 45,204
秘魯 6,876 1,775,062 1,714,995 60,416
印尼 0 1,651,794 1,506,599 44,939
捷克 3,256 1,626,033 1,542,244 29,141
南非 880 1,577,200 1,502,986 54,237
美國疫情全球數據
32,927,091
確診累積
+49,967(較上日)		 587,384
死亡個案
+734(較上日)		 25,931,891
治癒人數
+45,151(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 2,236 3,737,244 1,987,795 61,524
德克薩斯州 4,064 2,886,587 2,746,652 50,252
佛羅里達州 5,271 2,217,368 1,775,416 34,970
紐約州 2,953 2,083,832 1,459,899 52,396
伊利諾伊州 2,556 1,325,726 1,204,006 24,174
賓夕法尼亞州 3,661 1,144,880 1,002,663 26,175
佐治亞州 1,299 1,095,879 895,644 20,027
俄亥俄州 1,560 1,067,262 1,012,240 19,188
新澤西州 2,124 991,010 766,393 25,460
北卡羅萊納州 1,148 963,771 924,490 12,583
中國大陸疫情全球數據
90,622
確診累積
+12(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 85,669
治癒人數
+15(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,157 63,640 4,512
廣東 3 2,334 2,282 8
上海 2 1,972 1,903 7
黑龍江 0 1,610 1,597 13
浙江 0 1,332 1,320 1
河北 0 1,317 1,310 7
河南 0 1,312 1,286 22
北京 0 1,057 1,039 9
湖南 0 1,044 1,037 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
11,756
確診累積
+7(較上日)		 209
死亡個案
0(較上日)		 11,379
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,148 1,123 16
觀塘區 0 875 850 17
黃大仙區 0 861 817 39
九龍城區 0 770 749 18
深水埗區 0 664 637 24
東區 0 657 620 12
元朗區 0 630 615 8
沙田區 0 627 615 10
葵青區 0 599 591 6
中西區 0 533 516 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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