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新型冠狀肺炎全球疫情（04月27日 時間00:00）

國際形勢 00:00 2021/04/27

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（04月27日　時間00:00）
香港疫情全球數據
11,741
確診/疑似
0(較上日)		 209
死亡個案
0(較上日)		 11,363
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
148,383,599
確診累積
0(較上日)		 3,130,252
死亡個案
0(較上日)		 126,655,298
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 0 32,826,166 25,787,009 586,177
印度 0 17,519,369 14,468,946 196,609
巴西 0 14,340,787 12,809,169 390,925
法國 0 5,560,699 4,363,098 103,038
俄羅斯 0 4,771,372 4,394,639 108,588
土耳其 0 4,629,969 4,073,644 38,358
英國 0 4,420,458 4,197,672 127,681
意大利 0 3,971,114 3,398,763 119,539
西班牙 0 3,468,617 3,163,849 77,591
德國 0 3,307,150 2,917,730 82,334
阿根廷 0 2,860,884 2,518,167 61,644
哥倫比亞 0 2,774,464 2,588,204 71,351
波蘭 0 2,762,323 2,455,005 65,437
伊朗 0 2,417,230 1,892,229 70,070
墨西哥 0 2,328,391 1,850,680 214,947
烏克蘭 0 2,084,384 1,629,342 44,323
秘魯 0 1,761,575 1,688,091 59,724
印尼 0 1,647,138 1,501,715 44,771
捷克 0 1,620,206 1,537,362 29,002
南非 0 1,575,471 1,501,185 54,148
美國疫情全球數據
32,826,166
確診累積
0(較上日)		 586,177
死亡個案
0(較上日)		 25,787,009
治癒人數
0(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 3,732,256 1,983,604 61,479
德克薩斯州 0 2,877,774 2,736,421 50,176
佛羅里達州 0 2,208,584 1,759,601 34,861
紐約州 0 2,077,439 1,440,058 52,242
伊利諾伊州 0 1,321,033 1,199,418 24,139
賓夕法尼亞州 0 1,138,529 1,006,602 26,094
佐治亞州 0 1,093,768 889,116 19,975
俄亥俄州 0 1,064,306 1,008,318 19,122
新澤西州 0 997,891 767,935 25,380
北卡羅萊納州 0 956,932 911,719 12,523
中國大陸疫情全球數據
90,599
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 85,651
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,157 63,640 4,512
廣東 0 2,329 2,280 8
上海 0 1,969 1,900 7
黑龍江 0 1,610 1,597 13
浙江 0 1,331 1,320 1
河北 0 1,317 1,310 7
河南 0 1,312 1,285 22
北京 0 1,057 1,039 9
湖南 0 1,044 1,037 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
11,741
確診累積
0(較上日)		 209
死亡個案
0(較上日)		 11,363
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,148 1,123 16
觀塘區 0 875 850 17
黃大仙區 0 861 817 39
九龍城區 0 770 749 18
深水埗區 0 664 637 24
東區 0 657 620 12
元朗區 0 630 615 8
沙田區 0 627 615 10
葵青區 0 599 591 6
中西區 0 533 516 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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