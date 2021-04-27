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【奧斯卡2021】最多元的一年 行內女性及有色人種崛起
|新型冠狀肺炎全球疫情（04月27日 時間00:00）
|香港疫情全球數據
|11,741
確診/疑似
0(較上日)
|209
死亡個案
0(較上日)
|11,363
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|148,383,599
確診累積
0(較上日)
|3,130,252
死亡個案
0(較上日)
|126,655,298
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|0
|32,826,166
|25,787,009
|586,177
|印度
|0
|17,519,369
|14,468,946
|196,609
|巴西
|0
|14,340,787
|12,809,169
|390,925
|法國
|0
|5,560,699
|4,363,098
|103,038
|俄羅斯
|0
|4,771,372
|4,394,639
|108,588
|土耳其
|0
|4,629,969
|4,073,644
|38,358
|英國
|0
|4,420,458
|4,197,672
|127,681
|意大利
|0
|3,971,114
|3,398,763
|119,539
|西班牙
|0
|3,468,617
|3,163,849
|77,591
|德國
|0
|3,307,150
|2,917,730
|82,334
|阿根廷
|0
|2,860,884
|2,518,167
|61,644
|哥倫比亞
|0
|2,774,464
|2,588,204
|71,351
|波蘭
|0
|2,762,323
|2,455,005
|65,437
|伊朗
|0
|2,417,230
|1,892,229
|70,070
|墨西哥
|0
|2,328,391
|1,850,680
|214,947
|烏克蘭
|0
|2,084,384
|1,629,342
|44,323
|秘魯
|0
|1,761,575
|1,688,091
|59,724
|印尼
|0
|1,647,138
|1,501,715
|44,771
|捷克
|0
|1,620,206
|1,537,362
|29,002
|南非
|0
|1,575,471
|1,501,185
|54,148
|美國疫情全球數據
|32,826,166
確診累積
0(較上日)
|586,177
死亡個案
0(較上日)
|25,787,009
治癒人數
0(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|3,732,256
|1,983,604
|61,479
|德克薩斯州
|0
|2,877,774
|2,736,421
|50,176
|佛羅里達州
|0
|2,208,584
|1,759,601
|34,861
|紐約州
|0
|2,077,439
|1,440,058
|52,242
|伊利諾伊州
|0
|1,321,033
|1,199,418
|24,139
|賓夕法尼亞州
|0
|1,138,529
|1,006,602
|26,094
|佐治亞州
|0
|1,093,768
|889,116
|19,975
|俄亥俄州
|0
|1,064,306
|1,008,318
|19,122
|新澤西州
|0
|997,891
|767,935
|25,380
|北卡羅萊納州
|0
|956,932
|911,719
|12,523
|中國大陸疫情全球數據
|90,599
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|85,651
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,157
|63,640
|4,512
|廣東
|0
|2,329
|2,280
|8
|上海
|0
|1,969
|1,900
|7
|黑龍江
|0
|1,610
|1,597
|13
|浙江
|0
|1,331
|1,320
|1
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|河南
|0
|1,312
|1,285
|22
|北京
|0
|1,057
|1,039
|9
|湖南
|0
|1,044
|1,037
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|11,741
確診累積
0(較上日)
|209
死亡個案
0(較上日)
|11,363
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,148
|1,123
|16
|觀塘區
|0
|875
|850
|17
|黃大仙區
|0
|861
|817
|39
|九龍城區
|0
|770
|749
|18
|深水埗區
|0
|664
|637
|24
|東區
|0
|657
|620
|12
|元朗區
|0
|630
|615
|8
|沙田區
|0
|627
|615
|10
|葵青區
|0
|599
|591
|6
|中西區
|0
|533
|516
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫