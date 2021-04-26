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新型冠狀肺炎全球疫情（04月26日 時間18:00）

國際形勢 18:00 2021/04/26

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（04月26日　時間18:00）
香港疫情全球數據
11,741
確診/疑似
+4(較上日)		 209
死亡個案
0(較上日)		 11,354
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
148,098,783
確診累積
+404,419(較上日)		 3,127,093
死亡個案
+6,797(較上日)		 126,389,943
治癒人數
+482,903(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 32,371 32,824,389 25,786,751 586,152
印度 136,435 17,313,163 14,304,382 195,123
巴西 32,572 14,340,787 12,809,169 390,925
法國 24,465 5,559,121 4,363,098 103,017
俄羅斯 8,803 4,771,372 4,394,639 108,588
土耳其 38,553 4,629,969 4,073,644 38,358
英國 1,713 4,420,443 4,193,828 127,681
意大利 0 3,962,674 3,382,224 119,238
西班牙 0 3,468,617 3,163,849 77,591
德國 8,084 3,306,692 2,917,730 82,237
阿根廷 15,012 2,860,884 2,518,167 61,644
哥倫比亞 17,190 2,774,464 2,588,204 71,351
波蘭 3,467 2,762,323 2,455,005 65,437
伊朗 0 2,396,204 1,877,517 69,574
墨西哥 1,653 2,328,391 1,850,680 214,947
烏克蘭 5,184 2,084,384 1,629,342 44,323
秘魯 7,425 1,761,575 1,688,091 59,724
印尼 5,944 1,647,138 1,501,715 44,770
捷克 823 1,620,206 1,537,362 29,002
南非 1,101 1,575,471 1,501,185 54,148
美國疫情全球數據
32,824,389
確診累積
+32,371(較上日)		 586,152
死亡個案
+239(較上日)		 25,786,751
治癒人數
+39,713(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 1,311 3,732,256 1,983,604 61,479
德克薩斯州 1,703 2,877,774 2,736,421 50,176
佛羅里達州 4,671 2,208,584 1,759,601 34,861
紐約州 4,164 2,077,439 1,440,058 52,242
伊利諾伊州 2,035 1,321,033 1,199,418 24,139
賓夕法尼亞州 2,626 1,138,529 1,006,602 26,094
佐治亞州 916 1,093,768 889,116 19,975
俄亥俄州 873 1,064,306 1,008,318 19,122
新澤西州 1,694 997,891 767,935 25,380
北卡羅萊納州 0 956,932 911,719 12,523
中國大陸疫情全球數據
90,599
確診累積
+11(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 85,651
治癒人數
+11(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,157 63,640 4,512
廣東 1 2,329 2,280 8
上海 2 1,969 1,900 7
黑龍江 0 1,610 1,597 13
浙江 0 1,331 1,320 1
河北 0 1,317 1,310 7
河南 0 1,312 1,285 22
北京 0 1,057 1,039 9
湖南 0 1,044 1,037 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
11,741
確診累積
+4(較上日)		 209
死亡個案
0(較上日)		 11,354
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,148 1,123 16
觀塘區 0 875 850 17
黃大仙區 0 861 817 39
九龍城區 0 770 749 18
深水埗區 0 664 637 24
東區 0 657 620 12
元朗區 0 630 615 8
沙田區 0 627 615 10
葵青區 0 599 591 6
中西區 0 533 516 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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