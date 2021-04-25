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以色列巴林互認疫苗 推動免檢旅行
|新型冠狀肺炎全球疫情（04月25日 時間19:00）
|香港疫情全球數據
|11,737
確診/疑似
+6(較上日)
|209
死亡個案
0(較上日)
|11,354
治癒人數
+14(較上日)
|環球疫情全球數據
|147,414,936
確診累積
+501,908(較上日)
|3,118,382
死亡個案
+10,366(較上日)
|125,738,674
治癒人數
+500,987(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|51,078
|32,789,653
|25,745,765
|585,880
|印度
|90,347
|16,960,172
|14,085,110
|192,311
|巴西
|70,105
|14,308,215
|12,766,772
|389,609
|法國
|32,633
|5,534,656
|4,321,374
|102,872
|俄羅斯
|8,780
|4,762,569
|4,388,008
|108,232
|土耳其
|40,596
|4,591,416
|4,022,408
|38,011
|英國
|2,082
|4,418,730
|4,189,154
|127,670
|意大利
|0
|3,949,517
|3,369,048
|119,021
|西班牙
|0
|3,468,617
|3,163,849
|77,591
|德國
|14,422
|3,291,293
|2,902,900
|82,194
|阿根廷
|21,220
|2,845,872
|2,496,277
|61,474
|波蘭
|7,224
|2,758,856
|2,439,412
|65,415
|哥倫比亞
|16,730
|2,757,274
|2,573,657
|70,886
|伊朗
|19,165
|2,396,204
|1,877,517
|69,574
|墨西哥
|3,308
|2,326,738
|1,848,177
|214,853
|烏克蘭
|8,058
|2,079,200
|1,622,422
|44,121
|秘魯
|8,495
|1,754,150
|1,679,099
|59,440
|印尼
|4,402
|1,641,194
|1,496,126
|44,594
|捷克
|1,315
|1,619,383
|1,524,146
|28,962
|南非
|1,385
|1,574,370
|1,500,360
|54,125
|美國疫情全球數據
|32,789,653
確診累積
+51,078(較上日)
|585,880
死亡個案
+765(較上日)
|25,745,765
治癒人數
+43,968(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|468
|3,730,945
|1,983,141
|61,441
|德克薩斯州
|1,647
|2,876,071
|2,733,731
|50,160
|佛羅里達州
|7,411
|2,203,913
|1,752,717
|34,827
|紐約州
|4,269
|2,073,275
|1,432,587
|52,199
|伊利諾伊州
|2,907
|1,318,998
|1,198,209
|24,114
|賓夕法尼亞州
|3,691
|1,135,903
|1,006,602
|26,089
|佐治亞州
|1,513
|1,092,852
|882,905
|19,973
|俄亥俄州
|1,526
|1,063,433
|1,006,839
|19,122
|新澤西州
|2,783
|996,197
|764,870
|25,367
|北卡羅萊納州
|0
|956,932
|911,719
|12,523
|中國大陸疫情全球數據
|90,588
確診累積
+13(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|85,640
治癒人數
+10(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,157
|63,640
|4,512
|廣東
|0
|2,328
|2,280
|8
|上海
|9
|1,967
|1,894
|7
|黑龍江
|0
|1,610
|1,597
|13
|浙江
|0
|1,331
|1,320
|1
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|河南
|0
|1,312
|1,285
|22
|北京
|0
|1,057
|1,038
|9
|湖南
|0
|1,044
|1,037
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|11,737
確診累積
+6(較上日)
|209
死亡個案
0(較上日)
|11,354
治癒人數
+14(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,148
|1,123
|16
|觀塘區
|0
|875
|850
|17
|黃大仙區
|0
|861
|817
|39
|九龍城區
|0
|770
|749
|18
|深水埗區
|0
|664
|637
|24
|東區
|0
|657
|620
|12
|元朗區
|0
|630
|615
|8
|沙田區
|0
|627
|615
|10
|葵青區
|0
|599
|591
|6
|中西區
|0
|533
|516
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫