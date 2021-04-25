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新型冠狀肺炎全球疫情（04月25日 時間19:00）

國際形勢 19:00 2021/04/25

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（04月25日　時間19:00）
香港疫情全球數據
11,737
確診/疑似
+6(較上日)		 209
死亡個案
0(較上日)		 11,354
治癒人數
+14(較上日)
環球疫情全球數據
147,414,936
確診累積
+501,908(較上日)		 3,118,382
死亡個案
+10,366(較上日)		 125,738,674
治癒人數
+500,987(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 51,078 32,789,653 25,745,765 585,880
印度 90,347 16,960,172 14,085,110 192,311
巴西 70,105 14,308,215 12,766,772 389,609
法國 32,633 5,534,656 4,321,374 102,872
俄羅斯 8,780 4,762,569 4,388,008 108,232
土耳其 40,596 4,591,416 4,022,408 38,011
英國 2,082 4,418,730 4,189,154 127,670
意大利 0 3,949,517 3,369,048 119,021
西班牙 0 3,468,617 3,163,849 77,591
德國 14,422 3,291,293 2,902,900 82,194
阿根廷 21,220 2,845,872 2,496,277 61,474
波蘭 7,224 2,758,856 2,439,412 65,415
哥倫比亞 16,730 2,757,274 2,573,657 70,886
伊朗 19,165 2,396,204 1,877,517 69,574
墨西哥 3,308 2,326,738 1,848,177 214,853
烏克蘭 8,058 2,079,200 1,622,422 44,121
秘魯 8,495 1,754,150 1,679,099 59,440
印尼 4,402 1,641,194 1,496,126 44,594
捷克 1,315 1,619,383 1,524,146 28,962
南非 1,385 1,574,370 1,500,360 54,125
美國疫情全球數據
32,789,653
確診累積
+51,078(較上日)		 585,880
死亡個案
+765(較上日)		 25,745,765
治癒人數
+43,968(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 468 3,730,945 1,983,141 61,441
德克薩斯州 1,647 2,876,071 2,733,731 50,160
佛羅里達州 7,411 2,203,913 1,752,717 34,827
紐約州 4,269 2,073,275 1,432,587 52,199
伊利諾伊州 2,907 1,318,998 1,198,209 24,114
賓夕法尼亞州 3,691 1,135,903 1,006,602 26,089
佐治亞州 1,513 1,092,852 882,905 19,973
俄亥俄州 1,526 1,063,433 1,006,839 19,122
新澤西州 2,783 996,197 764,870 25,367
北卡羅萊納州 0 956,932 911,719 12,523
中國大陸疫情全球數據
90,588
確診累積
+13(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 85,640
治癒人數
+10(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,157 63,640 4,512
廣東 0 2,328 2,280 8
上海 9 1,967 1,894 7
黑龍江 0 1,610 1,597 13
浙江 0 1,331 1,320 1
河北 0 1,317 1,310 7
河南 0 1,312 1,285 22
北京 0 1,057 1,038 9
湖南 0 1,044 1,037 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
11,737
確診累積
+6(較上日)		 209
死亡個案
0(較上日)		 11,354
治癒人數
+14(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,148 1,123 16
觀塘區 0 875 850 17
黃大仙區 0 861 817 39
九龍城區 0 770 749 18
深水埗區 0 664 637 24
東區 0 657 620 12
元朗區 0 630 615 8
沙田區 0 627 615 10
葵青區 0 599 591 6
中西區 0 533 516 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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