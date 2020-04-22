上一篇文章
【美國疫情】密蘇里州入稟告中國中共 學者轟為美國錯誤摭醜
|新型冠狀肺炎全球疫情（04月22日 時間12:00）
|香港疫情
|全球數據 >
|1030
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|650
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情
|全球數據 >
|2561207
確診累積
+39003(較上日)
|177810
死亡個案
+3863(較上日)
|691645
治癒人數
+29852(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|16636
|819372
|82973
|45340
|西班牙
|0
|204178
|82514
|21282
|意大利
|2729
|183957
|51600
|24648
|法國
|2804
|159299
|39835
|20829
|德國
|667
|148453
|95200
|5086
|英國
|1140
|130184
|640
|17378
|土耳其
|4611
|95591
|14918
|2259
|伊朗
|0
|84802
|60965
|5297
|中國大陸
|11
|82790
|77151
|4632
|俄羅斯
|0
|52763
|3873
|456
|巴西
|2265
|43079
|24325
|2741
|比利時
|0
|40956
|9002
|5998
|加拿大
|1472
|39405
|13190
|1915
|荷蘭
|1
|34318
|74
|3929
|瑞士
|0
|28063
|19400
|1478
|葡萄牙
|0
|21379
|917
|762
|印度
|1095
|20080
|3975
|645
|秘魯
|1512
|17837
|6982
|484
|愛爾蘭
|388
|16040
|9233
|730
|瑞典
|0
|15322
|550
|1765
|美國疫情
|全球數據 >
|819372
確診累積
+16636(較上日)
|45340
死亡個案
+1713(較上日)
|82973
治癒人數
+10075(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|283
|256555
|29593
|19693
|新澤西州
|3581
|92387
|1271
|4753
|馬薩諸塞州
|1556
|41199
|8118
|1961
|加利福尼亞州
|1926
|35791
|3337
|1319
|賓夕法尼亞州
|765
|35293
|650
|1614
|伊利諾伊州
|1551
|33059
|606
|1468
|密歇根州
|967
|32967
|3237
|2700
|佛羅里達州
|374
|27869
|686
|867
|路易斯安那州
|331
|24854
|50
|1405
|德克薩斯州
|509
|20596
|4806
|528
|中國大陸疫情
|全球數據 >
|82790
確診累積
+11(較上日)
|4632
死亡個案
0(較上日)
|77151
治癒人數
+26(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68128
|63519
|4512
|廣東
|0
|1582
|1511
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1252
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|984
|6
|江西
|0
|937
|936
|1
|黑龍江
|8
|921
|477
|13
|山東
|0
|787
|766
|7
|江蘇
|0
|653
|645
|0
|1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫