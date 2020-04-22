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新型冠狀肺炎全球疫情（04月22日 時間12:00）

國際形勢 12:00 2020/04/22

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（04月22日　時間12:00）
香港疫情 全球數據 >
1030
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 650
治癒人數
0(較上日)
環球疫情 全球數據 >
2561207
確診累積
+39003(較上日)		 177810
死亡個案
+3863(較上日)		 691645
治癒人數
+29852(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 16636 819372 82973 45340
西班牙 0 204178 82514 21282
意大利 2729 183957 51600 24648
法國 2804 159299 39835 20829
德國 667 148453 95200 5086
英國 1140 130184 640 17378
土耳其 4611 95591 14918 2259
伊朗 0 84802 60965 5297
中國大陸 11 82790 77151 4632
俄羅斯 0 52763 3873 456
巴西 2265 43079 24325 2741
比利時 0 40956 9002 5998
加拿大 1472 39405 13190 1915
荷蘭 1 34318 74 3929
瑞士 0 28063 19400 1478
葡萄牙 0 21379 917 762
印度 1095 20080 3975 645
秘魯 1512 17837 6982 484
愛爾蘭 388 16040 9233 730
瑞典 0 15322 550 1765
美國疫情 全球數據 >
819372
確診累積
+16636(較上日)		 45340
死亡個案
+1713(較上日)		 82973
治癒人數
+10075(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 283 256555 29593 19693
新澤西州 3581 92387 1271 4753
馬薩諸塞州 1556 41199 8118 1961
加利福尼亞州 1926 35791 3337 1319
賓夕法尼亞州 765 35293 650 1614
伊利諾伊州 1551 33059 606 1468
密歇根州 967 32967 3237 2700
佛羅里達州 374 27869 686 867
路易斯安那州 331 24854 50 1405
德克薩斯州 509 20596 4806 528
中國大陸疫情 全球數據 >
82790
確診累積
+11(較上日)		 4632
死亡個案
0(較上日)		 77151
治癒人數
+26(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68128 63519 4512
廣東 0 1582 1511 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1252 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 984 6
江西 0 937 936 1
黑龍江 8 921 477 13
山東 0 787 766 7
江蘇 0 653 645 0
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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