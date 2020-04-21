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【金正恩手術】家族有心臟病史 金正恩患病難避免？
|新型冠狀肺炎全球疫情（04月21日 時間14:00）
|香港疫情
|全球數據 >
|1026
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|630
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情
|全球數據 >
|2487759
確診累積
+46928(較上日)
|170820
死亡個案
+3225(較上日)
|653201
治癒人數
+14318(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|25385
|794435
|72205
|42716
|西班牙
|0
|200210
|80587
|20852
|意大利
|2256
|181228
|48877
|24114
|法國
|2395
|156493
|38037
|20292
|德國
|865
|147065
|95200
|4862
|英國
|1113
|125856
|446
|16550
|土耳其
|4674
|90980
|13430
|2140
|伊朗
|0
|83505
|59273
|5209
|中國大陸
|32
|82779
|77123
|4632
|俄羅斯
|0
|47121
|3446
|405
|巴西
|1430
|40814
|22991
|2588
|比利時
|0
|39983
|8895
|5828
|加拿大
|1894
|37933
|12747
|1753
|荷蘭
|0
|33588
|72
|3764
|瑞士
|0
|27944
|18600
|1429
|葡萄牙
|0
|20863
|610
|735
|印度
|1043
|18658
|3273
|592
|秘魯
|697
|16325
|6968
|445
|愛爾蘭
|401
|15652
|77
|687
|奧地利
|0
|14795
|10631
|470
|美國疫情
|全球數據 >
|794435
確診累積
+25385(較上日)
|42716
死亡個案
+1259(較上日)
|72205
治癒人數
+993(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|4778
|253195
|23887
|18929
|新澤西州
|3505
|88806
|1271
|4520
|馬薩諸塞州
|1566
|39643
|8118
|1809
|賓夕法尼亞州
|1103
|34005
|650
|1357
|加利福尼亞州
|2337
|33865
|1350
|1228
|密歇根州
|576
|32000
|3237
|2468
|伊利諾伊州
|1151
|31508
|606
|1349
|佛羅里達州
|398
|27058
|686
|823
|路易斯安那州
|595
|24523
|50
|1328
|德克薩斯州
|679
|20087
|4806
|520
|中國大陸疫情
|全球數據 >
|82779
確診累積
+32(較上日)
|4632
死亡個案
0(較上日)
|77123
治癒人數
+30(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68128
|63514
|4512
|廣東
|1
|1582
|1501
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1251
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|984
|6
|江西
|0
|937
|936
|1
|黑龍江
|8
|913
|475
|13
|山東
|0
|787
|765
|7
|江蘇
|0
|653
|644
|0
|1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫