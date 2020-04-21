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新型冠狀肺炎全球疫情（04月21日 時間14:00）

國際形勢 14:00 2020/04/21

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（04月21日　時間14:00）
香港疫情 全球數據 >
1026
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 630
治癒人數
0(較上日)
環球疫情 全球數據 >
2487759
確診累積
+46928(較上日)		 170820
死亡個案
+3225(較上日)		 653201
治癒人數
+14318(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 25385 794435 72205 42716
西班牙 0 200210 80587 20852
意大利 2256 181228 48877 24114
法國 2395 156493 38037 20292
德國 865 147065 95200 4862
英國 1113 125856 446 16550
土耳其 4674 90980 13430 2140
伊朗 0 83505 59273 5209
中國大陸 32 82779 77123 4632
俄羅斯 0 47121 3446 405
巴西 1430 40814 22991 2588
比利時 0 39983 8895 5828
加拿大 1894 37933 12747 1753
荷蘭 0 33588 72 3764
瑞士 0 27944 18600 1429
葡萄牙 0 20863 610 735
印度 1043 18658 3273 592
秘魯 697 16325 6968 445
愛爾蘭 401 15652 77 687
奧地利 0 14795 10631 470
美國疫情 全球數據 >
794435
確診累積
+25385(較上日)		 42716
死亡個案
+1259(較上日)		 72205
治癒人數
+993(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 4778 253195 23887 18929
新澤西州 3505 88806 1271 4520
馬薩諸塞州 1566 39643 8118 1809
賓夕法尼亞州 1103 34005 650 1357
加利福尼亞州 2337 33865 1350 1228
密歇根州 576 32000 3237 2468
伊利諾伊州 1151 31508 606 1349
佛羅里達州 398 27058 686 823
路易斯安那州 595 24523 50 1328
德克薩斯州 679 20087 4806 520
中國大陸疫情 全球數據 >
82779
確診累積
+32(較上日)		 4632
死亡個案
0(較上日)		 77123
治癒人數
+30(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68128 63514 4512
廣東 1 1582 1501 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1251 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 984 6
江西 0 937 936 1
黑龍江 8 913 475 13
山東 0 787 765 7
江蘇 0 653 644 0
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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