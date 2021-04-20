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【歐洲超級聯賽】12大球會另起爐灶 歐洲足協揚言禁踢國際賽（第二版）
|新型冠狀肺炎全球疫情（04月20日 時間03:00）
|香港疫情全球數據
|11,696
確診/疑似
0(較上日)
|209
死亡個案
0(較上日)
|11,274
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|142,769,186
確診累積
+188,226(較上日)
|3,042,201
死亡個案
+2,192(較上日)
|121,712,243
治癒人數
+182,412(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|11,298
|32,418,908
|25,366,411
|581,172
|印度
|75,484
|15,314,714
|13,103,220
|180,550
|巴西
|0
|13,943,071
|12,391,599
|373,442
|法國
|6,696
|5,357,217
|4,151,289
|101,339
|俄羅斯
|0
|4,710,690
|4,333,598
|105,928
|英國
|2,963
|4,406,023
|4,156,135
|127,522
|土耳其
|55,149
|4,323,596
|3,736,537
|36,267
|意大利
|0
|3,878,994
|3,268,262
|117,243
|西班牙
|21,071
|3,428,354
|3,144,353
|77,102
|德國
|168
|3,161,813
|2,797,760
|80,718
|波蘭
|0
|2,695,327
|2,334,978
|62,133
|阿根廷
|0
|2,694,014
|2,364,171
|59,228
|哥倫比亞
|0
|2,652,947
|2,471,498
|68,328
|墨西哥
|0
|2,305,602
|1,829,480
|212,339
|伊朗
|0
|2,261,435
|1,797,319
|67,130
|烏克蘭
|0
|2,006,197
|1,536,877
|41,755
|秘魯
|0
|1,704,757
|1,627,969
|57,230
|印尼
|0
|1,609,300
|1,461,414
|43,567
|捷克
|0
|1,602,711
|1,508,982
|28,532
|南非
|0
|1,566,769
|1,490,143
|53,736
|美國疫情全球數據
|32,418,908
確診累積
+11,298(較上日)
|581,172
死亡個案
+92(較上日)
|25,366,411
治癒人數
+10,349(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|3,718,705
|1,973,185
|61,033
|德克薩斯州
|0
|2,854,153
|2,714,332
|49,820
|佛羅里達州
|4,237
|2,173,138
|1,714,265
|34,479
|紐約州
|0
|2,045,065
|1,373,678
|51,856
|伊利諾伊州
|1,959
|1,304,200
|1,186,586
|23,976
|賓夕法尼亞州
|1,770
|1,113,151
|982,218
|25,798
|佐治亞州
|0
|1,084,272
|846,308
|19,758
|俄亥俄州
|0
|1,053,175
|995,003
|18,991
|新澤西州
|0
|978,853
|744,817
|25,143
|北卡羅萊納州
|0
|943,693
|900,174
|12,387
|中國大陸疫情全球數據
|90,510
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|85,556
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,155
|63,640
|4,512
|廣東
|0
|2,319
|2,264
|8
|上海
|0
|1,943
|1,879
|7
|黑龍江
|0
|1,610
|1,597
|13
|浙江
|0
|1,328
|1,320
|1
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|河南
|0
|1,312
|1,285
|22
|北京
|0
|1,057
|1,038
|9
|湖南
|0
|1,044
|1,036
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|11,696
確診累積
0(較上日)
|209
死亡個案
0(較上日)
|11,274
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,141
|1,106
|16
|觀塘區
|0
|873
|845
|17
|黃大仙區
|0
|859
|817
|39
|九龍城區
|0
|770
|744
|18
|深水埗區
|0
|664
|637
|24
|東區
|0
|636
|612
|12
|沙田區
|0
|625
|615
|10
|元朗區
|0
|623
|614
|8
|葵青區
|0
|598
|590
|6
|中西區
|0
|518
|506
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫