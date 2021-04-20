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新型冠狀肺炎全球疫情（04月20日 時間03:00）

國際形勢 03:00 2021/04/20

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（04月20日　時間03:00）
香港疫情全球數據
11,696
確診/疑似
0(較上日)		 209
死亡個案
0(較上日)		 11,274
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
142,769,186
確診累積
+188,226(較上日)		 3,042,201
死亡個案
+2,192(較上日)		 121,712,243
治癒人數
+182,412(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 11,298 32,418,908 25,366,411 581,172
印度 75,484 15,314,714 13,103,220 180,550
巴西 0 13,943,071 12,391,599 373,442
法國 6,696 5,357,217 4,151,289 101,339
俄羅斯 0 4,710,690 4,333,598 105,928
英國 2,963 4,406,023 4,156,135 127,522
土耳其 55,149 4,323,596 3,736,537 36,267
意大利 0 3,878,994 3,268,262 117,243
西班牙 21,071 3,428,354 3,144,353 77,102
德國 168 3,161,813 2,797,760 80,718
波蘭 0 2,695,327 2,334,978 62,133
阿根廷 0 2,694,014 2,364,171 59,228
哥倫比亞 0 2,652,947 2,471,498 68,328
墨西哥 0 2,305,602 1,829,480 212,339
伊朗 0 2,261,435 1,797,319 67,130
烏克蘭 0 2,006,197 1,536,877 41,755
秘魯 0 1,704,757 1,627,969 57,230
印尼 0 1,609,300 1,461,414 43,567
捷克 0 1,602,711 1,508,982 28,532
南非 0 1,566,769 1,490,143 53,736
美國疫情全球數據
32,418,908
確診累積
+11,298(較上日)		 581,172
死亡個案
+92(較上日)		 25,366,411
治癒人數
+10,349(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 3,718,705 1,973,185 61,033
德克薩斯州 0 2,854,153 2,714,332 49,820
佛羅里達州 4,237 2,173,138 1,714,265 34,479
紐約州 0 2,045,065 1,373,678 51,856
伊利諾伊州 1,959 1,304,200 1,186,586 23,976
賓夕法尼亞州 1,770 1,113,151 982,218 25,798
佐治亞州 0 1,084,272 846,308 19,758
俄亥俄州 0 1,053,175 995,003 18,991
新澤西州 0 978,853 744,817 25,143
北卡羅萊納州 0 943,693 900,174 12,387
中國大陸疫情全球數據
90,510
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 85,556
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,155 63,640 4,512
廣東 0 2,319 2,264 8
上海 0 1,943 1,879 7
黑龍江 0 1,610 1,597 13
浙江 0 1,328 1,320 1
河北 0 1,317 1,310 7
河南 0 1,312 1,285 22
北京 0 1,057 1,038 9
湖南 0 1,044 1,036 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
11,696
確診累積
0(較上日)		 209
死亡個案
0(較上日)		 11,274
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,141 1,106 16
觀塘區 0 873 845 17
黃大仙區 0 859 817 39
九龍城區 0 770 744 18
深水埗區 0 664 637 24
東區 0 636 612 12
沙田區 0 625 615 10
元朗區 0 623 614 8
葵青區 0 598 590 6
中西區 0 518 506 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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