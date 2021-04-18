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警察有權查問途人點解出街？ 安大略省1日後急撤回
|新型冠狀肺炎全球疫情（04月18日 時間22:00）
|香港疫情全球數據
|11,684
確診/疑似
+30(較上日)
|209
死亡個案
0(較上日)
|11,270
治癒人數
+12(較上日)
|環球疫情全球數據
|141,681,173
確診累積
+543,858(較上日)
|3,029,545
死亡個案
+9,683(較上日)
|120,781,931
治癒人數
+563,367(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|49,456
|32,361,280
|25,303,059
|580,756
|印度
|86,189
|14,788,109
|12,809,643
|177,168
|巴西
|65,792
|13,900,134
|12,344,861
|371,889
|法國
|35,869
|5,321,176
|4,081,014
|100,752
|俄羅斯
|8,632
|4,702,101
|4,326,780
|105,582
|英國
|2,269
|4,401,176
|4,145,810
|127,508
|土耳其
|62,606
|4,212,645
|3,643,734
|35,608
|意大利
|0
|3,857,443
|3,235,459
|116,676
|西班牙
|0
|3,407,283
|3,129,234
|76,981
|德國
|20,398
|3,154,655
|2,784,540
|80,526
|波蘭
|12,151
|2,688,025
|2,311,145
|62,032
|阿根廷
|19,119
|2,677,747
|2,343,808
|59,164
|哥倫比亞
|16,654
|2,636,076
|2,457,888
|67,931
|墨西哥
|4,157
|2,304,096
|1,826,646
|212,228
|伊朗
|21,644
|2,237,089
|1,785,358
|66,732
|烏克蘭
|10,407
|1,999,567
|1,531,262
|41,534
|秘魯
|8,575
|1,697,626
|1,619,680
|56,797
|印尼
|4,585
|1,604,348
|1,455,065
|43,424
|捷克
|1,540
|1,601,881
|1,495,624
|28,426
|南非
|1,325
|1,565,680
|1,489,457
|53,711
|美國疫情全球數據
|32,361,280
確診累積
+49,456(較上日)
|580,756
死亡個案
+715(較上日)
|25,303,059
治癒人數
+73,840(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|1,912
|3,717,019
|1,972,650
|60,988
|德克薩斯州
|2,098
|2,852,779
|2,711,900
|49,785
|佛羅里達州
|6,323
|2,162,067
|1,697,040
|34,412
|紐約州
|8,338
|2,039,325
|1,360,273
|51,818
|伊利諾伊州
|3,194
|1,299,575
|1,185,810
|23,945
|賓夕法尼亞州
|4,372
|1,108,538
|982,218
|25,773
|佐治亞州
|1,671
|1,083,300
|837,465
|19,757
|俄亥俄州
|1,987
|1,052,099
|993,561
|18,991
|新澤西州
|3,922
|975,704
|742,163
|25,134
|北卡羅萊納州
|0
|943,693
|900,174
|12,387
|中國大陸疫情全球數據
|90,503
確診累積
+20(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|85,546
治癒人數
+11(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,155
|63,640
|4,512
|廣東
|4
|2,317
|2,262
|8
|上海
|2
|1,942
|1,878
|7
|黑龍江
|0
|1,610
|1,597
|13
|浙江
|0
|1,328
|1,320
|1
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|河南
|1
|1,312
|1,285
|22
|北京
|0
|1,057
|1,038
|9
|湖南
|0
|1,044
|1,036
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|11,684
確診累積
+30(較上日)
|209
死亡個案
0(較上日)
|11,270
治癒人數
+12(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,141
|1,106
|16
|觀塘區
|0
|873
|845
|17
|黃大仙區
|0
|859
|817
|39
|九龍城區
|0
|770
|744
|18
|深水埗區
|0
|664
|637
|24
|東區
|0
|636
|612
|12
|沙田區
|0
|625
|615
|10
|元朗區
|0
|623
|614
|8
|葵青區
|0
|598
|590
|6
|中西區
|0
|518
|506
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫