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新型冠狀肺炎全球疫情（04月18日 時間22:00）

國際形勢 22:00 2021/04/18

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（04月18日　時間22:00）
香港疫情全球數據
11,684
確診/疑似
+30(較上日)		 209
死亡個案
0(較上日)		 11,270
治癒人數
+12(較上日)
環球疫情全球數據
141,681,173
確診累積
+543,858(較上日)		 3,029,545
死亡個案
+9,683(較上日)		 120,781,931
治癒人數
+563,367(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 49,456 32,361,280 25,303,059 580,756
印度 86,189 14,788,109 12,809,643 177,168
巴西 65,792 13,900,134 12,344,861 371,889
法國 35,869 5,321,176 4,081,014 100,752
俄羅斯 8,632 4,702,101 4,326,780 105,582
英國 2,269 4,401,176 4,145,810 127,508
土耳其 62,606 4,212,645 3,643,734 35,608
意大利 0 3,857,443 3,235,459 116,676
西班牙 0 3,407,283 3,129,234 76,981
德國 20,398 3,154,655 2,784,540 80,526
波蘭 12,151 2,688,025 2,311,145 62,032
阿根廷 19,119 2,677,747 2,343,808 59,164
哥倫比亞 16,654 2,636,076 2,457,888 67,931
墨西哥 4,157 2,304,096 1,826,646 212,228
伊朗 21,644 2,237,089 1,785,358 66,732
烏克蘭 10,407 1,999,567 1,531,262 41,534
秘魯 8,575 1,697,626 1,619,680 56,797
印尼 4,585 1,604,348 1,455,065 43,424
捷克 1,540 1,601,881 1,495,624 28,426
南非 1,325 1,565,680 1,489,457 53,711
美國疫情全球數據
32,361,280
確診累積
+49,456(較上日)		 580,756
死亡個案
+715(較上日)		 25,303,059
治癒人數
+73,840(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 1,912 3,717,019 1,972,650 60,988
德克薩斯州 2,098 2,852,779 2,711,900 49,785
佛羅里達州 6,323 2,162,067 1,697,040 34,412
紐約州 8,338 2,039,325 1,360,273 51,818
伊利諾伊州 3,194 1,299,575 1,185,810 23,945
賓夕法尼亞州 4,372 1,108,538 982,218 25,773
佐治亞州 1,671 1,083,300 837,465 19,757
俄亥俄州 1,987 1,052,099 993,561 18,991
新澤西州 3,922 975,704 742,163 25,134
北卡羅萊納州 0 943,693 900,174 12,387
中國大陸疫情全球數據
90,503
確診累積
+20(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 85,546
治癒人數
+11(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,155 63,640 4,512
廣東 4 2,317 2,262 8
上海 2 1,942 1,878 7
黑龍江 0 1,610 1,597 13
浙江 0 1,328 1,320 1
河北 0 1,317 1,310 7
河南 1 1,312 1,285 22
北京 0 1,057 1,038 9
湖南 0 1,044 1,036 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
11,684
確診累積
+30(較上日)		 209
死亡個案
0(較上日)		 11,270
治癒人數
+12(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,141 1,106 16
觀塘區 0 873 845 17
黃大仙區 0 859 817 39
九龍城區 0 770 744 18
深水埗區 0 664 637 24
東區 0 636 612 12
沙田區 0 625 615 10
元朗區 0 623 614 8
葵青區 0 598 590 6
中西區 0 518 506 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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