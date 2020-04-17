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【抗疫洗手】研究指紙巾抹手 較乾手機更有效除病毒
|新型冠狀肺炎全球疫情（04月17日 時間20:00）
|香港疫情
|全球數據 >
|1022
確診/疑似
+4(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|533
治癒人數
+48(較上日)
|環球疫情
|全球數據 >
|2201086
確診累積
+80355(較上日)
|147678
死亡個案
+5668(較上日)
|557546
治癒人數
+21501(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|26253
|679820
|57844
|34705
|西班牙
|2132
|184948
|74797
|19315
|意大利
|3786
|168941
|40164
|22170
|法國
|17164
|165027
|33398
|17942
|德國
|2588
|138221
|81800
|4098
|英國
|12
|104145
|375
|13759
|中國大陸
|353
|82695
|77004
|4632
|伊朗
|1499
|79494
|54064
|4958
|土耳其
|4801
|74193
|7089
|1643
|比利時
|1329
|36138
|7961
|5163
|俄羅斯
|4070
|32008
|2590
|273
|加拿大
|2080
|30973
|9729
|1231
|巴西
|1726
|30891
|14026
|1952
|荷蘭
|2
|29383
|311
|3327
|瑞士
|346
|27078
|15900
|1288
|葡萄牙
|181
|19022
|519
|657
|奧地利
|74
|14527
|9704
|410
|印度
|736
|13495
|1777
|448
|愛爾蘭
|724
|13271
|77
|486
|以色列
|264
|12855
|2967
|148
|美國疫情
|全球數據 >
|679820
確診累積
+26253(較上日)
|34705
死亡個案
+1279(較上日)
|57844
治癒人數
+1355(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|7491
|226198
|23887
|16106
|新澤西州
|4287
|75317
|1271
|3518
|馬薩諸塞州
|2263
|32181
|8118
|1245
|密歇根州
|1204
|29263
|443
|2093
|賓夕法尼亞州
|579
|28314
|650
|848
|加利福尼亞州
|1059
|28156
|1350
|973
|伊利諾伊州
|1140
|25733
|50
|1073
|佛羅里達州
|443
|23340
|644
|668
|路易斯安那州
|581
|22532
|50
|1156
|德克薩斯州
|946
|17235
|3677
|427
|中國大陸疫情
|全球數據 >
|82695
確診累積
+353(較上日)
|4632
死亡個案
+1290(較上日)
|77004
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|325
|68128
|63487
|4512
|廣東
|6
|1577
|1477
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1246
|1
|湖南
|0
|1019
|1014
|4
|安徽
|0
|991
|984
|6
|江西
|0
|937
|936
|1
|黑龍江
|11
|872
|471
|13
|山東
|3
|787
|761
|7
|江蘇
|0
|653
|643
|0
|1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫