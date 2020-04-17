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新型冠狀肺炎全球疫情（04月17日 時間20:00）

國際形勢 20:00 2020/04/17

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（04月17日　時間20:00）
香港疫情 全球數據 >
1022
確診/疑似
+4(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 533
治癒人數
+48(較上日)
環球疫情 全球數據 >
2201086
確診累積
+80355(較上日)		 147678
死亡個案
+5668(較上日)		 557546
治癒人數
+21501(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 26253 679820 57844 34705
西班牙 2132 184948 74797 19315
意大利 3786 168941 40164 22170
法國 17164 165027 33398 17942
德國 2588 138221 81800 4098
英國 12 104145 375 13759
中國大陸 353 82695 77004 4632
伊朗 1499 79494 54064 4958
土耳其 4801 74193 7089 1643
比利時 1329 36138 7961 5163
俄羅斯 4070 32008 2590 273
加拿大 2080 30973 9729 1231
巴西 1726 30891 14026 1952
荷蘭 2 29383 311 3327
瑞士 346 27078 15900 1288
葡萄牙 181 19022 519 657
奧地利 74 14527 9704 410
印度 736 13495 1777 448
愛爾蘭 724 13271 77 486
以色列 264 12855 2967 148
美國疫情 全球數據 >
679820
確診累積
+26253(較上日)		 34705
死亡個案
+1279(較上日)		 57844
治癒人數
+1355(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 7491 226198 23887 16106
新澤西州 4287 75317 1271 3518
馬薩諸塞州 2263 32181 8118 1245
密歇根州 1204 29263 443 2093
賓夕法尼亞州 579 28314 650 848
加利福尼亞州 1059 28156 1350 973
伊利諾伊州 1140 25733 50 1073
佛羅里達州 443 23340 644 668
路易斯安那州 581 22532 50 1156
德克薩斯州 946 17235 3677 427
中國大陸疫情 全球數據 >
82695
確診累積
+353(較上日)		 4632
死亡個案
+1290(較上日)		 77004
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 325 68128 63487 4512
廣東 6 1577 1477 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1246 1
湖南 0 1019 1014 4
安徽 0 991 984 6
江西 0 937 936 1
黑龍江 11 872 471 13
山東 3 787 761 7
江蘇 0 653 643 0
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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