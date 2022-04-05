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【烏克蘭戰爭】歐盟新制裁涉商品禁運 澤連斯基或未能與普京會面（不斷更新）
|新型冠狀肺炎全球疫情（04月05日 時間21:00）
|香港疫情全球數據
|1,177,814
確診/疑似
+3,254(較上日)
|8,349
死亡個案
+87(較上日)
|20,871
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|493,052,556
確診累積
+967,410(較上日)
|6,181,610
死亡個案
+3,245(較上日)
|429,076,895
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|35,351
|81,867,963
|77,421,566
|1,008,679
|印度
|795
|43,029,839
|42,496,369
|521,446
|巴西
|12,982
|30,012,798
|28,834,486
|660,381
|法國
|27,648
|26,025,500
|23,615,792
|142,655
|德國
|49,564
|21,769,026
|17,407,700
|130,713
|美國疫情全球數據
|81,867,963
確診累積
+35,351(較上日)
|1,008,679
死亡個案
+481(較上日)
|77,421,566
治癒人數
+99,035(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|2,288
|9,109,205
|8,811,681
|89,159
|德克薩斯州
|2,740
|6,758,662
|6,573,160
|87,931
|佛羅里達州
|2,167
|5,899,287
|5,825,878
|73,409
|紐約州
|3,383
|5,161,168
|5,092,645
|68,523
|伊利諾伊州
|2,986
|3,072,636
|2,995,669
|37,691
|中國大陸疫情全球數據
|157,383
確診累積
+1,220(較上日)
|4,638
死亡個案
+90(較上日)
|127,680
治癒人數
+1,899(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,391
|63,875
|4,512
|吉林
|800
|34,749
|15,647
|5
|上海
|271
|7,862
|5,125
|7
|廣東
|9
|6,630
|6,375
|8
|陝西
|0
|3,225
|3,187
|3
|香港疫情全球數據
|1,177,814
確診累積
+3,254(較上日)
|8,349
死亡個案
+87(較上日)
|20,871
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,312
|1,232
|16
|葵青區
|0
|1,249
|713
|6
|黃大仙區
|0
|1,015
|834
|40
|觀塘區
|0
|974
|860
|18
|九龍城區
|0
|958
|836
|18
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫