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新型冠狀肺炎全球疫情（04月05日 時間21:00）

國際形勢 21:00 2022/04/05

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（04月05日　時間21:00）
香港疫情全球數據
1,177,814
確診/疑似
+3,254(較上日)		 8,349
死亡個案
+87(較上日)		 20,871
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
493,052,556
確診累積
+967,410(較上日)		 6,181,610
死亡個案
+3,245(較上日)		 429,076,895
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 35,351 81,867,963 77,421,566 1,008,679
印度 795 43,029,839 42,496,369 521,446
巴西 12,982 30,012,798 28,834,486 660,381
法國 27,648 26,025,500 23,615,792 142,655
德國 49,564 21,769,026 17,407,700 130,713
美國疫情全球數據
81,867,963
確診累積
+35,351(較上日)		 1,008,679
死亡個案
+481(較上日)		 77,421,566
治癒人數
+99,035(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 2,288 9,109,205 8,811,681 89,159
德克薩斯州 2,740 6,758,662 6,573,160 87,931
佛羅里達州 2,167 5,899,287 5,825,878 73,409
紐約州 3,383 5,161,168 5,092,645 68,523
伊利諾伊州 2,986 3,072,636 2,995,669 37,691
中國大陸疫情全球數據
157,383
確診累積
+1,220(較上日)		 4,638
死亡個案
+90(較上日)		 127,680
治癒人數
+1,899(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,391 63,875 4,512
吉林 800 34,749 15,647 5
上海 271 7,862 5,125 7
廣東 9 6,630 6,375 8
陝西 0 3,225 3,187 3
香港疫情全球數據
1,177,814
確診累積
+3,254(較上日)		 8,349
死亡個案
+87(較上日)		 20,871
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,312 1,232 16
葵青區 0 1,249 713 6
黃大仙區 0 1,015 834 40
觀塘區 0 974 860 18
九龍城區 0 958 836 18
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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