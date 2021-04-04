  • 25°C
香港時間 : 2021404日 (日) 13:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（04月04日 時間13:00）

國際形勢 13:00 2021/04/04

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（04月04日　時間13:00）
香港疫情全球數據
11,502
確診/疑似
0(較上日)		 205
死亡個案
0(較上日)		 11,133
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
131,592,332
確診累積
+252,097(較上日)		 2,862,178
死亡個案
+4,735(較上日)		 106,261,609
治癒人數
+221,418(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 63,413 31,383,126 24,256,703 568,513
巴西 41,218 12,953,597 11,327,510 330,297
印度 16,938 12,485,509 11,629,289 164,655
法國 82 4,802,545 304,563 96,493
俄羅斯 0 4,572,077 4,195,869 100,017
英國 1 4,371,393 3,888,455 127,068
意大利 0 3,650,247 2,974,688 110,704
土耳其 44,756 3,445,052 3,082,676 32,078
西班牙 9,571 3,300,965 3,054,725 75,698
德國 1,669 2,886,029 2,575,740 77,502
哥倫比亞 9,149 2,437,197 2,309,356 63,932
波蘭 0 2,415,584 1,945,994 54,737
阿根廷 10,384 2,383,537 2,130,640 56,106
墨西哥 1,838 2,249,195 1,785,643 204,011
伊朗 0 1,920,394 1,642,418 62,999
烏克蘭 0 1,783,169 1,390,431 35,729
秘魯 5,616 1,573,961 1,492,052 52,625
南非 777 1,551,501 1,476,605 52,954
捷克 0 1,549,734 1,389,189 26,867
印尼 0 1,527,524 1,366,214 41,242
美國疫情全球數據
31,383,126
確診累積
+63,413(較上日)		 568,513
死亡個案
+816(較上日)		 24,256,703
治癒人數
+68,582(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 2,849 3,678,509 1,945,875 59,684
德克薩斯州 1,742 2,804,414 2,657,419 48,894
佛羅里達州 6,017 2,077,032 1,551,464 33,672
紐約州 7,893 1,940,390 1,169,132 50,830
伊利諾伊州 2,839 1,254,185 1,163,490 23,635
佐治亞州 1,125 1,063,680 722,940 19,210
賓夕法尼亞州 5,327 1,043,700 940,399 25,301
俄亥俄州 2,293 1,024,011 970,904 18,643
新澤西州 4,445 923,396 698,532 24,632
北卡羅萊納州 0 916,159 876,108 12,136
中國大陸疫情全球數據
90,273
確診累積
+21(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 85,422
治癒人數
+10(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,152 63,639 4,512
廣東 2 2,287 2,239 8
上海 6 1,897 1,840 7
黑龍江 0 1,610 1,597 13
浙江 0 1,323 1,320 1
河北 0 1,317 1,310 7
河南 0 1,311 1,283 22
北京 1 1,051 1,038 9
湖南 0 1,043 1,033 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
11,502
確診累積
0(較上日)		 205
死亡個案
0(較上日)		 11,133
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,126 1,101 16
觀塘區 0 867 842 16
黃大仙區 0 859 817 39
九龍城區 0 766 739 17
深水埗區 0 664 635 24
東區 0 629 608 12
沙田區 0 625 615 10
元朗區 0 622 613 8
葵青區 0 598 589 6
中西區 0 507 491 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

上一篇文章

難民湧入迫爆美國 闖關人數15年新高

下一篇文章

已接種疫苗阿根廷總統中招 據藥廠數據疫苗91.6%有效
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月04日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月04日 時間13:00）
【英國王室】名媛作家爆料 揚言知道邊個被指歧視梅根
【英國王室】名媛作家爆料 揚言知道邊個被指歧視梅根
美國CDC改指引 新冠疫苗接種完成可旅行
美國CDC改指引 新冠疫苗接種完成可旅行
【輝瑞疫苗】下調有效率至91% 可預防南非變種新冠病毒
【輝瑞疫苗】下調有效率至91% 可預防南非變種新冠病毒
亞裔男陪妻兒紐約公園散步 遭毆至臉部骨折
亞裔男陪妻兒紐約公園散步 遭毆至臉部骨折
【阿斯利康疫苗】荷蘭女子接種後死 60歲以下停打
【阿斯利康疫苗】荷蘭女子接種後死 60歲以下停打