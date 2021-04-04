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難民湧入迫爆美國 闖關人數15年新高
|新型冠狀肺炎全球疫情（04月04日 時間13:00）
|香港疫情全球數據
|11,502
確診/疑似
0(較上日)
|205
死亡個案
0(較上日)
|11,133
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|131,592,332
確診累積
+252,097(較上日)
|2,862,178
死亡個案
+4,735(較上日)
|106,261,609
治癒人數
+221,418(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|63,413
|31,383,126
|24,256,703
|568,513
|巴西
|41,218
|12,953,597
|11,327,510
|330,297
|印度
|16,938
|12,485,509
|11,629,289
|164,655
|法國
|82
|4,802,545
|304,563
|96,493
|俄羅斯
|0
|4,572,077
|4,195,869
|100,017
|英國
|1
|4,371,393
|3,888,455
|127,068
|意大利
|0
|3,650,247
|2,974,688
|110,704
|土耳其
|44,756
|3,445,052
|3,082,676
|32,078
|西班牙
|9,571
|3,300,965
|3,054,725
|75,698
|德國
|1,669
|2,886,029
|2,575,740
|77,502
|哥倫比亞
|9,149
|2,437,197
|2,309,356
|63,932
|波蘭
|0
|2,415,584
|1,945,994
|54,737
|阿根廷
|10,384
|2,383,537
|2,130,640
|56,106
|墨西哥
|1,838
|2,249,195
|1,785,643
|204,011
|伊朗
|0
|1,920,394
|1,642,418
|62,999
|烏克蘭
|0
|1,783,169
|1,390,431
|35,729
|秘魯
|5,616
|1,573,961
|1,492,052
|52,625
|南非
|777
|1,551,501
|1,476,605
|52,954
|捷克
|0
|1,549,734
|1,389,189
|26,867
|印尼
|0
|1,527,524
|1,366,214
|41,242
|美國疫情全球數據
|31,383,126
確診累積
+63,413(較上日)
|568,513
死亡個案
+816(較上日)
|24,256,703
治癒人數
+68,582(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|2,849
|3,678,509
|1,945,875
|59,684
|德克薩斯州
|1,742
|2,804,414
|2,657,419
|48,894
|佛羅里達州
|6,017
|2,077,032
|1,551,464
|33,672
|紐約州
|7,893
|1,940,390
|1,169,132
|50,830
|伊利諾伊州
|2,839
|1,254,185
|1,163,490
|23,635
|佐治亞州
|1,125
|1,063,680
|722,940
|19,210
|賓夕法尼亞州
|5,327
|1,043,700
|940,399
|25,301
|俄亥俄州
|2,293
|1,024,011
|970,904
|18,643
|新澤西州
|4,445
|923,396
|698,532
|24,632
|北卡羅萊納州
|0
|916,159
|876,108
|12,136
|中國大陸疫情全球數據
|90,273
確診累積
+21(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|85,422
治癒人數
+10(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,152
|63,639
|4,512
|廣東
|2
|2,287
|2,239
|8
|上海
|6
|1,897
|1,840
|7
|黑龍江
|0
|1,610
|1,597
|13
|浙江
|0
|1,323
|1,320
|1
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|河南
|0
|1,311
|1,283
|22
|北京
|1
|1,051
|1,038
|9
|湖南
|0
|1,043
|1,033
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|11,502
確診累積
0(較上日)
|205
死亡個案
0(較上日)
|11,133
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,126
|1,101
|16
|觀塘區
|0
|867
|842
|16
|黃大仙區
|0
|859
|817
|39
|九龍城區
|0
|766
|739
|17
|深水埗區
|0
|664
|635
|24
|東區
|0
|629
|608
|12
|沙田區
|0
|625
|615
|10
|元朗區
|0
|622
|613
|8
|葵青區
|0
|598
|589
|6
|中西區
|0
|507
|491
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫